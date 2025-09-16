"Que la Señora de la Paz la traiga a todos los pueblos del mundo"

A las seis y media de la mañana, el murmullo de los fieles que se congregaban dentro de la Catedral de Murcia quedaba en silencio por las salves a la Virgen. Era un silencio solemne, que apenas duró unos instantes antes de transformarse en un murmullo, pero esta vez acompasado, como el latido de un corazón, el de un pueblo que cada septiembre retoma su cita con la Patrona de Murcia.

Las primeras bancadas estaban reservadas a las autoridades civiles: el alcalde de Murcia, José Ballesta y miembros de la corporación municipal, junto al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas, y otros consejeros y diputados regionales.

En torno a ellos, una multitud expectante se acomodaba como podía en los laterales y en los huecos que quedaban libres; con abanicos en mano (algunos traídos desde casa y otros de cartón entregados en la puerta), trataban de aplacar el calor emitido por la cantidad de fieles que pronto se hizo notar. Para mitigar la sensación de bochorno, las puertas de acceso permanecieron abiertas, permitiendo la entrada de aire fresco y de algún que otro feligrés que llegaba un poco tarde.

La imagen de la Fuensanta esperaba en el Altar Mayor, vestida con un manto solemne de estreno: una pieza de seda azul, bordada con hilo de plata y confeccionada en la fábrica Garín de Valencia. Las flores naturales, colocadas esa madrugada alrededor de la imagen de la Morenica, desprendían un aroma que se mezclaba con el incienso de la liturgia.

Con paso firme, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, subió al altar acompañado de decenas de sacerdotes. La ceremonia dio inicio entre cánticos y oraciones que fueron acogidos por un público respetuoso, consciente de la trascendencia del momento.

la peregrinación es una escuela de humildad donde solo se lleva lo imprescindible

Durante la homilía, Lorca Planes dirigió un mensaje de esperanza y de reconciliación. Comenzó recordando que la vida está llena de dificultades y tensiones, tanto entre personas como entre naciones, pero que la misión del creyente es "quitarle al Señor la sed de nuestros pecados, quitarle todo aquello que le causa dolor y sufrimiento". Invitó a no conformarse solo con eso, sino a reforzar la fe y la confianza en Dios. "Es verdad que muchas veces podemos ir a contracorriente", señaló, «pero no importa. No hagas caso a los ruidos externos, déjate guiar por el corazón, por tus ideales, por lo que supone esa idea que el Padre había preparado para ti».

Al referirse a la Virgen, su tono se volvió más cercano y entrañable: «Aquí está nuestra Madre, la Santísima Virgen María de la Fuensanta, que es el tesoro de nuestra vida, el encanto de nuestro pueblo, de nuestra alma y el que da sentido a todo nuestro ser».

Plegarias para el mundo entero

Lorca Planes aprovechó para elevar una plegaria por todos los murcianos, por quienes visitan la ciudad, por España y por el mundo entero. «Le pedimos que ella, como reza en la Torre de la Catedral, que es nuestra Señora de la Paz, nos traiga también esta paz que necesitamos en nuestros pueblos, en todos los pueblos del mundo y también entre nosotros», afirmó.

El obispo insistió en que la peregrinación es una escuela de humildad: «En el camino no llevamos nada que nos sobre, solo lo imprescindible. Y lo imprescindible es también tender la mano al que lo necesita, saber perdonar y caminar juntos hacia la meta».

La misa llegó a su fin con un deseo del obispo: «Que Dios os conceda todo lo que le pedís por medio de su Madre y que os conceda también vivir en esta paz que os deseo de corazón».

Poco después, la imagen de la Patrona de Murcia se preparaba para iniciar la romería hacia su Santuario. Al grito de ‘¡Viva la Virgen de la Fuensanta!’ y ‘¡Viva la Perla del Segura!’, fue acompañada por miles de devotos que, un año más, se reconocían hijos de una misma Madre.