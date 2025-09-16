Arranca la Cumbre Europea de Economía Social en Murcia

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha inaugurado este martes la jornada del Intergrupo Europeo de Economía Social celebrada en el Auditorio Víctor Villegas.

El encuentro se desarrolla en el marco de la Cumbre Europea de Economía Social que tiene lugar esta semana en Murcia, ciudad que ostenta este año la Capitalidad Española de la Economía Social, reconocimiento que cuenta con la colaboración del Gobierno regional, que ha destinado una dotación de 325.000 euros. Esta cumbre finalizará el próximo viernes 19 de septiembre.

En su intervención, López Aragón ha destacado que "la economía social es un modelo que genera empleo de calidad y fortalece la cohesión territorial" y ha recordado que la Región de Murcia "ha firmado recientemente el VI Pacto de Economía Social 2025-2028, dotado con más de 55 millones de euros y es la primera comunidad autónoma en contar con este tipo de pactos".

El acto ha contado también con la presencia de representantes institucionales europeos y del sector, entre ellos el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, así como responsables de la Comisión Europea, del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y del Comité Económico y Social Europeo.

Durante esta primera jornada se han celebrado dos mesas redondas bajo el título 'Revisión Intermedia del Plan de Acción de la Economía Social' y 'Configuración del Marco Financiero Plurianual' respectivamente, con la participación de expertos comunitarios y responsables del sector.