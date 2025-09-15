La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones con vacantes

Una veintena de grados de la Universidad de Murcia (UMU) aún cuentan con plazas vacantes, lo que ha llevado a la institución a abrir un nuevo periodo de matrícula extraordinario durante estos primeros días del curso 2025-2026 para que se inscriban aquellos alumnos que estén interesados.

Este nuevo plazo estará habilitado hasta el 18 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del registro electrónico de la UMU o presencialmente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. Las personas interesadas deberán acreditar que cumplen los requisitos de acceso a los estudios de grado universitario.

Podrán participar tanto estudiantes que hayan formado parte de los procesos ordinarios sin haber obtenido plaza, como aquellos que reúnan los requisitos de acceso a través de otras vías.

Las titulaciones que ofertan plazas en este procedimiento extraordinario abarcan diversas áreas de conocimiento entre ellas están: Bellas artes; Ciencia y tecnología de los alimentos; Ciencia y tecnología geográficas; Ciencias ambientales; Ciencias políticas, gobierno y administración pública; Educación infantil (Isen centro privado adscrito); Educación primaria (Isen centro privado adscrito); Estudios de comunicación y medios/Bachelor in Communication and Media studies (requisito de al menos nivel b2 de inglés del marco común europeo de referencia para las lenguas. Deberá aportar junto a la solicitud certificado acreditativo); Estudios franceses; Filología clásica; Filosofia; Gestión de información y contenidos digitales; Historia; Historia del arte; Relaciones internacionales (impartido en centro privado adscrito); Relaciones laborales y recursos humanos; Seguridad (Isen centro privado adscrito); Sociología; Trabajo social; Traducción e interpretación (lengua b francés); y Turismo (impartido en centro privado adscrito).

La información completa, incluyendo los requisitos, el modelo de solicitud y el número de plazas disponibles por titulación, puede consultarse en la resolución publicada en el tablón oficial de la sede electrónica de la Universidad de Murcia: sede.um.es.