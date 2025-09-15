Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones con vacantes

Hasta 21 estudios de grado aún cuentan con plazas disponibles para este curso 2025-2026

Universitarios esta semana en su regreso al Aulario de La Merced de la UMU.

Universitarios esta semana en su regreso al Aulario de La Merced de la UMU. / L.O.

Una veintena de grados de la Universidad de Murcia (UMU) aún cuentan con plazas vacantes, lo que ha llevado a la institución a abrir un nuevo periodo de matrícula extraordinario durante estos primeros días del curso 2025-2026 para que se inscriban aquellos alumnos que estén interesados.

Este nuevo plazo estará habilitado hasta el 18 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del registro electrónico de la UMU o presencialmente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. Las personas interesadas deberán acreditar que cumplen los requisitos de acceso a los estudios de grado universitario.

Podrán participar tanto estudiantes que hayan formado parte de los procesos ordinarios sin haber obtenido plaza, como aquellos que reúnan los requisitos de acceso a través de otras vías.

Las titulaciones que ofertan plazas en este procedimiento extraordinario abarcan diversas áreas de conocimiento entre ellas están: Bellas artes; Ciencia y tecnología de los alimentos; Ciencia y tecnología geográficas; Ciencias ambientales; Ciencias políticas, gobierno y administración pública; Educación infantil (Isen centro privado adscrito); Educación primaria (Isen centro privado adscrito); Estudios de comunicación y medios/Bachelor in Communication and Media studies (requisito de al menos nivel b2 de inglés del marco común europeo de referencia para las lenguas. Deberá aportar junto a la solicitud certificado acreditativo); Estudios franceses; Filología clásica; Filosofia; Gestión de información y contenidos digitales; Historia; Historia del arte; Relaciones internacionales (impartido en centro privado adscrito); Relaciones laborales y recursos humanos; Seguridad (Isen centro privado adscrito); Sociología; Trabajo social; Traducción e interpretación (lengua b francés); y Turismo (impartido en centro privado adscrito).

La información completa, incluyendo los requisitos, el modelo de solicitud y el número de plazas disponibles por titulación, puede consultarse en la resolución publicada en el tablón oficial de la sede electrónica de la Universidad de Murcia: sede.um.es.

