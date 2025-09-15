El SMS gastará más de 100 millones en derivar pruebas a concertados

El Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene previsto gastar en los próximos cinco años más de cien millones de euros en derivar pruebas diagnósticas a clínicas y centros concertados de la Región de Murcia. Para ello, Salud ha sacado a licitación un contrato para cubrir mediante concierto este servicio que debe dar la Sanidad pública y para el cual las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo 15 de octubre.

El contrato del SMS cuenta con un presupuesto base de licitación de 72,4 millones de euros para atender la derivación de pruebas diagnósticas por imagen durante los próximos cuatro años en la Comunidad, aunque el valor total del contrato asciende a 105 millones de euros porque en él se incluye la opción de poder prorrogar el servicio durante un año más, según la documentación consultada por La Opinión.

En este caso, se indica que las pruebas diagnósticas se deberán hacer en régimen ambulatorio en instalaciones ubicadas en la Región de Murcia y para facilitar la labor de contratación se ha optado por dividir esta licitación en siete lotes, uno para cada tipo de procedimiento diagnóstico, dado los distintos requisitos técnicos, materiales y personales que requiere la realización de cada uno de estos procesos.

Las siete pruebas que la Sanidad murciana derivará a clínicas concertadas a través de esta contratación son: tomografía computarizada (TC o más conocido como TAC); tomografía computarizada cardíaca; resonancia magnética (RM); resonancia magnética cardíaca; ecografía; mamografía; y ortopantomografía.

El centro seleccionado deberá contar con el personal prescrito y con los equipos necesarios y prestará servicio durante, al menos, siete horas diarias, en horario de mañana y tarde, un mínimo de cinco días a la semana, y en caso de necesidad se podrá ampliar el horario de manera extraordinaria, a fin de que se preste la atención más completa a los usuarios.

La Consejería sostiene que Murcia está por debajo de la media en actividad concertada

Desde la Consejería de Salud indican que este contrato viene a sustituir al anterior, con un presupuesto total que supera los cien millones de euros porque «engloba una posible prórroga de un año y una posibilidad de modificación de un 20%».

Esto supone, que el Servicio Murciano de Salud con los 72,4 millones para las próximas cuatro anualidades reserva una media de 18 millones de euros al año para garantizar este servicio a los ciudadanos de la Región al no poder hacer frente a la demanda de pruebas diagnósticas con medios propios, una cantidad muy superior y que en algunos casos llega a duplicar lo gastado en los últimos años en este mismo capítulo.

Según las cifras del propio SMS recogidas en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma, el gasto total en conciertos del pasado año ascendió a 71,3 millones de euros, cantidad en la que se incluyen pruebas, ingresos hospitalarios, intervenciones, consultas o sesiones de fisioterapia, entre otras. En el caso de las pruebas diagnósticas, el coste en 2024 fue de 12,4 millones de euros, procedimientos que se realizaron en un total de ocho clínicas y hospitales privados; esta cantidad fue superior a los 9,69 millones gastados en 2023; los 9,41 millones gastados en 2022; y los 7,35 millones gastados en 2021.

Cribado de cáncer de mama

En el aumento del coste de las pruebas médicas derivadas a centros concertados en el último año respecto a 2023 tiene un peso especial el capítulo dedicado a las pruebas de cribado de mama, en las que el Servicio Murciano de Salud invirtió 929.195 euros el pasado año al haber finalizado el convenio que existía durante los últimos treinta años y por el cual las venía haciendo la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Región de Murcia.

El Portal de la Transparencia detalla que el cribado de cáncer de mama se realizó este pasado ejercicio en los hospitales concertados Mesa del Castillo de Murcia, Perpetuo Socorro de Cartagena y Virgen del Alcázar de Lorca.

No hay que olvidar que el pasado año el Tribunal de Cuentas dio un tirón de orejas al Servicio Murciano de Salud, y en concreto al Hospital Virgen de la Arrixaca, por derivar pruebas y cirugías a la privada al margen de la Ley de Contratos, según recogía su informe de fiscalización.

Sobre las derivaciones, la Consejería explica que según datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de hoy, la Región de Murcia continúa muy por debajo de la media nacional respecto a la actividad concertada en asistencia sanitaria (3,3 puntos por debajo de la media nacional) y destina un 5,35% de su presupuesto anual a esta atención, cuando la media se sitúa en un 8,6%.

Además, los responsables de Salud sostienen que este nuevo contrato «responde a la necesidad de prestar un servicio eficiente a las ciudadanos con unos tiempos de espera razonables con la colaboración de centros concertados, tal y como se recoge en la Ley de General de Sanidad y como se hace en todos los sistemas públicos regionales del país», a lo que añaden que «el Gobierno regional cumple el compromiso de ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los pacientes y reducir listas de espera, y ese es el objetivo que se persigue con este contrato: reducir demoras y una atención óptima y pruebas diagnósticas de precisión y de calidad».

Equipos Amancio Ortega

Entre las quejas por las derivaciones, el pasado año profesionales de la Arrixaca mostraron su malestar por el hecho de que equipos donados por la Fundación Amancio Ortega a hospitales murcianos no se estuvieran utilizando por falta de personal mientras se derivaban pruebas a centros concertados, tal y como desveló La Opinión. Preguntados por esta situación, la Consejería afirma que se ha solventado y que « todos los equipos de diagnóstico por imagen donados por la Fundación Amancio Ortega están en funcionamiento y a pleno rendimiento».