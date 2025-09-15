La Región presenta un protocolo pionero para prevenir el suicidio y mejorar la atención continuada

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha presentado el nuevo ‘Código Riesgo Suicida’, un protocolo asistencial diseñado para prevenir el suicidio y reforzar la atención a las personas en riesgo. La medida, impulsada por la Dirección General de Salud Mental, busca ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz desde los servicios de Urgencias y los Centros de Salud Mental, garantizando además un seguimiento continuado adaptado a cada paciente.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha destacado que este protocolo permitirá “detectar mejor a las personas con tendencias suicidas, ofrecerles el tratamiento adecuado y acompañarlas durante todo el tiempo que sea necesario”.

La campaña ‘Grita!’, clave en la prevención adolescente

Uno de los ejes del trabajo preventivo es la población joven. La Consejería de Salud ha relanzado la campaña ‘Grita!’, dirigida a adolescentes de 14 a 18 años. Esta iniciativa, desarrollada junto a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) y con el apoyo de Johnson & Johnson, tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de hablar y pedir ayuda ante las primeras señales de malestar.

La campaña incluye una unidad móvil itinerante que recorrerá los 45 municipios de la Región, acercando la salud mental a los jóvenes y ofreciendo talleres y recursos. Además, los mensajes han sido elaborados con la participación activa de adolescentes con y sin problemas de salud mental, para asegurar que responden a sus verdaderas necesidades.

Un protocolo integrado en la Estrategia de Salud Mental

El ‘Código Riesgo Suicida’ forma parte de la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026, que contempla diferentes acciones para reforzar la red asistencial y reducir el impacto de esta problemática. Su implantación comenzará este mes en la Red de Salud Mental y se extenderá progresivamente al resto de servicios hospitalarios de la Región.

El protocolo está dirigido a aquellas personas que hayan realizado intentos de suicidio o presenten un riesgo elevado, con el fin de asegurar la continuidad de la atención, desde la primera valoración por parte del psiquiatra hasta el seguimiento en los recursos comunitarios.

Recursos para pacientes y familias

En paralelo a la puesta en marcha del protocolo, se ha habilitado una página web en Murciasalud que centraliza recursos de urgencia e información de apoyo para pacientes y familiares. Este portal pretende facilitar la consulta inmediata de recursos disponibles y mejorar la coordinación en momentos de crisis.

Con estas medidas, la Comunidad refuerza su compromiso con la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, poniendo a disposición de la ciudadanía protocolos, recursos y campañas que buscan salvar vidas y ofrecer acompañamiento a quienes más lo necesitan.