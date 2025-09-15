La Región avanza en trasplantes hepáticos con un estudio del IMIB financiado por la Fundación Mutua Madrileña
Financiado por la Fundación Mutua Madrileña, permitirá conocer el estado real del hígado antes de implantarlo, así como predecir posibles rechazos
La Fundación Mutua Madrileña ha incluido a la Región de Murcia entre los beneficiarios de sus XXII Ayudas a la Investigación Médica, dotadas con 2,3 millones de euros a nivel nacional. Uno de los 23 proyectos seleccionados será desarrollado en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), donde el equipo del doctor Alberto Baroja trabaja en un innovador estudio para mejorar los trasplantes hepáticos
La investigación se centra en los exosomas, diminutas vesículas liberadas por las células del hígado donado durante su conservación en frío, que hasta hace poco eran consideradas residuos sin valor. El análisis de su contenido permitirá conocer el estado real del órgano antes de implantarlo y, con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, identificar patrones que predigan complicaciones o rechazo tras el trasplante
“Analizaremos su origen y contenido para determinar si influyen en la salud del órgano trasplantado. Esto nos permitirá anticipar problemas y diseñar terapias personalizadas”, explica Baroja.
Los resultados de este estudio podrían optimizar la selección de órganos disponibles, incrementar su supervivencia tras la cirugía y abrir la puerta a nuevas estrategias de protección para los pacientes.
El proyecto cuenta con la colaboración del Equipo de Cirugía General y Trasplante Hepático del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, el grupo de Obesidad, Diabetes y Metabolismo del IMIB, especialistas en cultivo de organoides, y el grupo de Biología de la Reproducción de la Universidad de Murcia, expertos en el estudio de exosomas
Con esta línea de trabajo, Murcia se suma a los avances más punteros en medicina personalizada y trasplantes, consolidando al IMIB como referente nacional en investigación traslacional.
La Fundación Mutua Madrileña, que ha destinado más de 72,5 millones de euros a investigación médica en España en los últimos 20 años, refuerza así su apuesta por la salud y la innovación con impacto directo en los pacientes. en un campo tan complejo y sensible como el trasplante de órganos.
