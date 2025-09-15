Estos son los precios de las pruebas que el SMS va a derivar a la concertada

La Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia no comparte la decisión de la Consejería de Salud de seguir derivando las pruebas diagnósticas a centros concertados y considera que «primero hay que agotar los recursos propios».

Mayer Nicolás, portavoz de la asociación, explica que «uno de los errores que se repiten es que el Servicio Murciano de Salud no suele hacer valoraciones sobre la prestación de estos servicios por centros o clínicas privadas ni de los contratos que se realizan con ellos, ya que nos llegan casos de errores en las pruebas que obligan a tener que repetirlas, con las consiguiente doble radiación para el pacientes y las molestias que se le ocasiona».

Por eso, dice que «desde Usuarios de la Sanidad pedimos que se optimicen los recursos de los que dispone el SMS, dotando las plantillas de suficiente personal y ampliando horarios en los centros públicos para realizar las pruebas diagnósticas en estos» porque, dice, «no es posible que hacer estas pruebas en la pública sea más caro que derivarlas a los centros concertados».

Precios de cada una de las pruebas derivadas

Los pliegos del nuevo contrato para la derivación de pruebas diagnósticas incluye los precios estipulados y que el SMS pagará por cada uno de los procedimientos que envíe a los centros concertados. Entre ellos se encuentra:

Tomografía computarizada

Entre 72 y 199 euros. La tomografía computarizada (TC o TAC) es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales de partes del cuerpo. Estas imágenes o cortes pueden apilarse para formar una representación tridimensional. La TC se utiliza para diagnosticar fracturas, cánceres, hemorragias y otras afecciones. El precio está entre los 72 y 199 euros en función de si es básica o especial, con o sin contraste.

TC cardíaca

223 euros. Una TC cardíaca o tomografía computarizada del corazón es una prueba de diagnóstico por imagen que crea imágenes detalladas del corazón y sus vasos sanguíneos, permitiendo detectar obstrucciones en las arterias, depósitos de calcio, aneurismas y otros problemas estructurales o de los vasos.

Resonancia magnética

Entre 99 y 238 euros. La resonancia magnética es una técnica de obtención de imágenes que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos del cuerpo. Esta prueba no usa rayos X, a diferencia de la TC.

RM cardíaca

214 euros. La resonancia magnética cardiaca (RMC) es un una técnica de imagen para el estudio no invasivo del corazón, inocua ya que no utiliza radiación, bien tolerada y segura. Actualmente se encuentra disponible en la mayoría de hospitales españoles.

Ecografía

28-58 euros. Las ecografías utilizan ondas sonoras para crear imágenes del cuerpo. La ecografía, o ultrasonografía, muestra las estructuras dentro del cuerpo. Las imágenes pueden ayudar a guiar el diagnóstico y el tratamiento para muchas enfermedades y afecciones.

Mamografía

28-31 euros. La mamografía es una técnica que consiste en realizar una radiografía en doble proyección de la mama. La mamografía permite detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables y, en la mayoría de los casos, las detecta cuando aún no han invadido los ganglios u otros órganos.

Ortopantomografía

16 euros. Técnica diagnóstica odontológica que utiliza radiación ionizante (rayos X) para obtener una imagen panorámica en dos dimensiones de las estructuras de la cavidad bucal.