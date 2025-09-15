La 'Operación Verano' de la Guardia Civil se salda con una treintena de detenidos en la Región

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado, durante los meses de julio y agosto, la ‘Operación Verano 2025’, con un refuerzo de presencia de efectivos de la Benemérita en las zonas de mayor afluencia turística de la Región, en la que alguna de las unidades participantes ya muestra unos notables resultados.

La ‘Operación Verano 2025’ tiene el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas de la Región que soportan un mayor de población, intentando con ello minimizar todos los tipos de delincuencia. La Guardia Civil ha reforzado estas zonas con el incremento temporal de sus efectivos.

Este refuerzo policial permite aumentar la vigilancia y control preventivo en vías de comunicación urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings y en aquellos acontecimientos que supongan una gran concentración de personas.

Además, potencia las labores de prevención delictiva, acelera las investigaciones de las unidades de Policía Judicial y agiliza y facilita los trámites en las oficinas de denuncia, acortando los tiempos de espera e incrementando los niveles de atención ciudadana.

Balance de la Unidad de Seguridad Ciudadana

La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) está integrada por una treintena de guardias civiles y fue pionera a nivel nacional como concepto avanzado de Prevención de Seguridad Ciudadana. Se creó en 2002 y es una de las unidades que cobran más protagonismo en la ‘Operación Verano 2025’ en la Región.

Con base en la sede central de la Zona de Murcia, en la capital murciana, moviliza temporalmente su ubicación al litoral regional durante los meses de verano para tener una mayor presencia en las zonas con más incremento turístico y minimizar así su tiempo de respuesta en los casos en los que se precise de su actuación.

Desde que se movilizaron a la costa, sus guardias civiles han efectuado 32 controles y dispositivos antiterroristas y han participado en los dispositivos diseñados para mantener el orden público en los ocho eventos más significativos de gran afluencia de personas celebrados durante el verano.

Durante su labor preventiva, la USECIC ha detenido a más de una treintena de personas que fueron sorprendidas tras la presunta autoría de la comisión de algún delito o por requisitorias judiciales en vigor. La mayoría de los delitos esclarecidos con la detención de sus autores son por infracciones penales relacionadas con el patrimonio, la seguridad vial y el tráfico de drogas.

En sus cometidos propios desde que se inició el refuerzo en el litoral regional, los guardias civiles contabilizan alrededor de 300 servicios de Prevención de Seguridad Ciudadana en los que se ha identificado a más de un millar de personas y ha verificado cerca de medio millar de vehículos.

Esta labor preventiva, en la que se llevan a cabo unos dispositivos de control especiales, los guardias civiles han detectado y denunciado más de 500 infracciones administrativas, entre las que destacan las reguladas en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la mayoría en materia de drogas y, en segundo lugar, las relacionadas con la posesión ilícita de armas. Un importante número de estas denuncias también están relacionadas con infracciones en materia de seguridad vial.

Aunque han cambiado de ubicación y de lugar de trabajo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Zona de Murcia sigue prestando apoyo a las unidades de investigación en la práctica de entradas y registros.