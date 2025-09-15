Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP

La falta de profesores para dar clases en Formación Profesional (FP) llevará a la Consejería de Educación a echar mano una vez más de profesionales de sectores productivos para intentar cubrir las plazas vacantes.

Este lunes arrancan las clases en FP en la Región de Murcia y lo hacen con 120 plazas de docentes aún sin cubrir, tal y como confirmaba este lunes el consejero Víctor Marín durante la visita de inicio del curso al IES Ingeniero de la Cierva.

Ante este realidad, que se repite un curso más por la salida de docentes del ámbito educativo hacia empresas privadas por las mejores condiciones económicas y laborales, la Consejería confirma que volverá a recurrir a la opción que se le permite de intentar captar a profesionales del sector productivo para dar clases en Formación Profesional. Una media que “se activará de inmediato”, según explica Marín.

El procedimiento marca que esta opción se puede iniciar una vez que las plazas vacantes se han ofertado hasta en tres ocasiones en actos de adjudicación y no logran cubrirse y el llamamiento que está previsto para mañana martes es precisamente el tercero, de ahí que la Consejería ya esté trabajando en esta posibilidad.

El titular de Educación reconoce que son varias las materias en las que hay déficit de profesionales, aunque “el que mayor problemas presenta es Sistemas de Gestión Informática”.

La Consejería no quiere demorar más la activación de este proceso para encontrar a profesionales para dar clases en los institutos para evitar que se repita el problema del pasado curso, cuando alumnos de determinados ciclos perdieron varias semanas e incluso meses por no tener profesorado de algunas asignaturas.