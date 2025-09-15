Díaz Manzanera alerta del aumento de los delitos de menores relacionados con el uso prematuro de acceso a internet

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha expresado su preocupación por el "incremento" de los delitos cometidos por menores, "sobre todo los delitos contra la libertad sexual, y su relación con el uso prematuro de las nuevas tecnologías con acceso a internet".

En este sentido, ha señalado la conveniencia de "limitar legalmente ese acceso y solo a partir de una determinada edad, como puede ser la mayoría de edad o desde los 16 años, con unos controles parentales reales y efectivos".

Así lo ha trasladado este lunes en la Asamblea Regional para presentar la Memoria de Actividad de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2024 a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, y a los miembros de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios, en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Aumento de la criminalidad

Durante la reunión, Díaz Manzanera ha explicado que la evolución de la criminalidad en la Región de Murcia durante 2024 ha aumentado "levemente" en la mayoría de las figuras delictivas, con respecto al año anterior, "algo lógico, ya que sucede habitualmente todos los años, atendiendo a que también suele aumentar anualmente la población en la Región".

También ha destacado el gran trabajo de los fiscales de la Región de Murcia el pasado año, que ha valorado como "muy positivo y eficaz, ya que se ha aumentado el número de asuntos despachados en todas las jurisdicciones, fundamentalmente la penal. Y eso, pese a las necesidades de personal que tenemos".

Finalmente, ha trasladado tanto a la presidenta de la Asamblea Regional, como a los grupos parlamentarios, la necesidad del apoyo de la Cámara Parlamentaria a dos cuestiones.

or una parte, "al aumento de plazas de fiscales y de funcionarios en Fiscalía, ya que somos los primeros de España en ratio fiscal-población y en carga de trabajo de las 77 fiscalías territoriales" y, por otra, "el apoyo en el impulso de las obras de los Palacios de Justicia de Lorca y Molina de Segura, así como a la consecución de la Ciudad de la Justicia de Cartagena y la mejora de las instalaciones de la Fiscalía de Murcia".