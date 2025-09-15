El curso de FP arranca en la Región con un incremento de 3.300 plazas respecto a 2024

El curso de Formación Profesional en la Región de Murcia arrancó el pasado 11 de septiembre para los estudiantes de Grado Básico y hoy, 15 de septiembre, comienza para el resto del alumnado. Y lo hizo con más plazas que el año pasado, concretamente 3.300 más, llegando a un total de 46.800 plazas, lo que supone un crecimiento del 45 por ciento en los tres últimos años. «El aumento de plazas, sobre todo en grados básicos y medios, permite ofrecer a los jóvenes más opciones para no abandonar su formación, luchar contra el abandono educativo temprano y abrirles la puerta al mercado laboral adaptando la formación a las demandas del tejido empresarial», resaltó el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín durante la presentación del nuevo curso escolar.

Como novedad del proceso de matriculación en FP, las plazas vacantes que quedaron libres tras la primera matriculación se adjudicaron en julio, en vez de en septiembre como en cursos anteriores. En septiembre se está celebrado únicamente la fase de solicitudes presentadas fuera de plazo, que gestionan directamente los propios centros educativos, hasta el día 31 de octubre. Los actos públicos de adjudicación se celebraron el día 8 de septiembre para grado medio y el 11 de septiembre para grado superior.

Enseñanzas deportivas

El nuevo curso se incorporan por primera vez las enseñanzas deportivas de Técnico Deportivo en Buceo, que se impartirá en el Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Hespérides de Cartagena; Técnico Deportivo en Atletismo, en el IES Los Albares (Cieza); y Técnico Deportivo en Vela con aparejo fijo y aparejo libre, en el IES Mar Menor (San Javier), con 30 plazas cada uno y una duración de un curso escolar.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ofreció en el mes de julio todas las vacantes de docentes existentes para el próximo curso 2025-2026, de forma que culminó antes del mes de agosto todos los procesos de adjudicación de profesorado. Se ofrecieron un total de 5.500 plazas vacantes de maestros de Infantil y Primaria, así como de profesores de Secundaria, FP y otros cuerpos, que se han cubierto prácticamente en su totalidad. Las vacantes que no han sido cubiertas en julio y las que surjan en el inicio de curso serán ofertadas a partir del día 1 de septiembre, para lo que se programarán actos de adjudicación semanales para todos los cuerpos docentes.