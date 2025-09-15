La Comunidad reclama al Gobierno que defienda una PAC con un fondo "único y suficiente" para el campo

El Gobierno regional ha demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda ante la Comisión Europea una Política Agraria Común (PAC) que cuente con "un fondo único y suficiente" para cubrir las demandas y necesidades del campo español y, especialmente, de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta ha sido la principal reivindicación de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la reunión de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, presididos por el ministro del ramo, Luis Planas.

"Existe una gran preocupación entre los agricultores y ganaderos por el documento presentado por la Comisión Europea y que los Estados miembros deben ahora debatir, ya que si no contamos con el presupuesto necesario y adaptado a la inflación, no será posible garantizar cuestiones como el relevo generacional, la modernización de la actividad agraria, la seguridad alimentaria o el mantenimiento de las zonas rurales", ha explicado la consejera.

"Y es ahí donde el Gobierno de España debe decidir si se pone de una vez por todas del lado del campo o si sigue mirando para otro lado", ha remarcado Rubira, quien ha insistido en que "no podemos olvidar que nuestros agricultores y ganaderos se han sentido abandonados en los últimos años por el Gobierno de España, cuyo papel en las negociaciones europeas ha sido insignificante".

La titular murciana de Agricultura y Ganadería ha subrayado que "necesitamos una voz firme en Bruselas que se oponga a la centralización de las decisiones estratégicas en la Administración General del Estado, tal y como se plantea en el documento de la Comisión Europea", ya que eso "supondría ignorar las especificidades de territorios como el nuestro, caracterizados por condiciones agroclimáticas extremas, escasez estructural de recursos hídricos y una alta especialización productiva".

Todo ello, ha precisado, "en un contexto marcado por crisis geopolíticas, la emergencia climática y las permanentes presiones sobre los costes de producción que durante los últimos años vienen afectando al día a día de los profesionales del campo y que ahora nos debe ayudar a encontrar la certidumbre necesaria para garantizar el futuro de un sector imprescindible para nuestra sociedad".

Asimismo, Rubira ha señalado que, "frente a la postura del Gobierno de España, el pasado viernes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmó con las organizaciones agrarias y las cooperativas un documento de posicionamiento común donde se pide que el nuevo marco financiero y normativo debe garantizar que la PAC siga siendo una política clave dentro de la Unión Europea", y en el que se reclama, además, el reconocimiento de la singularidad climática y agraria de la comunidad.

Situación hídrica de la Región

En relación a la negativa del Ministerio a aprobar nuevas extracciones en el Campo de Cartagena, Rubira ha apuntado que "el Gobierno de España debe explicar por qué cinco años después de la declaración de acuífero contaminado no han adoptado las dos medidas que debería".

"Por un lado, crear una junta de usuarios para lo que tenían un plazo de seis meses, y lo segundo, aprobar un Programa de Actuación de la Masa de Agua Subterránea con el objetivo rebajar el nivel freático y evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor", ha agregado.