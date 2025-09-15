El PSRM se lanza contra el Gobierno regional por externalizar el servicio de bomberos forestales

El Partido Socialista de la Región de Murcia criticó este lunes que el Gobierno regional externalice el servicio de bomberos forestales y lo gestione "una empresa que lo único que hace es ganar dinero a costa de un servicio público esencial, con unos trabajadores que se están jugando la vida para proteger a la ciudadanía y al medio natural".

Lo dijo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, tras participar en la concentración de los bomberos frente al Palacio de San Esteban junto a otros dirigentes del PSRM. Desde allí, exigió al Gobierno regional que cumpla y desarrolle la ley de bomberos forestales y "deje de privatizar servicios públicos tan importantes" como el de la extinción de incendios forestales.

Miembros del PSRM participaron este lunes por la mañana en la protesta de los bomberos forestales. / PSRM

Fernández reclamó al presidente autonómico, Fernando López Miras, que se reúna con los bomberos forestales y atienda sus reivindicaciones, por las que llevan manifestándose semanas en la Región. "Lo que reclaman son unos sueldos dignos, unas condiciones de trabajo dignas y medios dignos para proteger nuestro entorno y para protegernos a nosotros, explicó.

Según dijo, "los bomberos están cobrando unos sueldos que son prácticamente el Salario Mínimo Interprofesional y tienen pluses por debajo de los 50 céntimos por los que tienen que estar localizables 24 horas".

Desde San Esteban adelantan que el Gobierno "va a sentarse a negociar en próximas fechas con los sindicatos de este cuerpo"

Desde el interior del Palacio de San Esteban, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, criticó el "uso partidista de la izquierda" con esta situación, echando en cara al PSRM que se solo se preocupe por los bomberos forestales cuando estos "están en la calle protestando".

"Hace falta un poquito más de responsabilidad", demandó Ortuño, sorprendido por el hecho de que el colectivo de los 'yayoflautas' también estuviera presente en la concentración.

El portavoz manifestó que "el Gobierno regional ha sido sensible" con las demandas del sector, recordando que en el año 2022 se firmó un acuerdo con Comisiones Obreras y con UGT en el que se establecía la jornada de 37 horas y media, la contratación los 12 meses del año, el incremento salarial del 20% y el reconocimiento de la categoría de bombero forestal. No obstante, adelantó que el Gobierno "va a sentarse a negociar en próximas fechas con los sindicatos de este cuerpo" para "tratar de mejorar sus condiciones".