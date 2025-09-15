Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Binter lanza una promoción para volar entre Murcia y Canarias desde 95 euros

Los billetes pueden adquirirse hasta el 29 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero de 2026

Avión de Binter

Avión de Binter / Antonio Di Ciommko

La Opinión

Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir, hasta el 29 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en ‘modo canario’ entre Murcia y Canarias del 1 de noviembre al 28 de febrero de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas canarias con aeropuerto haciendo escala en las anteriores.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Cinco frecuencias semanales y conexiones gratuitas con el resto de Canarias

Binter ofrece vuelos entre Murcia y Canarias cinco días a la semana. La aerolínea vuela a Gran Canaria los lunes, miércoles y viernes, mientras que con Tenerife Norte opera los jueves y domingos.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

