Arranca el curso en la Región con la mayor oferta educativa de la historia

El nuevo curso escolar 2025-2026 ha comenzado en la Región con más de 320.000 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, respaldados por la mayor plantilla docente de la historia: más de 29.000 profesionales.

El consejero de Educación, Víctor Marín, destacó que este inicio supone «el curso con más recursos para la educación y el mayor número de docentes prestando servicio en la Región».

En Educación Infantil (3-5 años) se han matriculado 41.223 alumnos, en Primaria 101.846, en Secundaria 76.592 y en Bachillerato 25.398. El 96,3% de las familias logró plaza en el centro solicitado en primera opción en Infantil, mejorando la cifra del curso pasado.

La tasa de titulación en ESO ha crecido dos puntos, hasta el 85%, mientras que en Bachillerato se sitúa en el 87,4%. Los índices de promoción también han mejorado, con avances de entre uno y dos puntos respecto al curso anterior.

Nuevas infraestructuras

Este septiembre se han incorporado tres grandes infraestructuras: el colegio de La Aljorra (Cartagena), la ampliación del IES Mar Menor (San Javier) y el nuevo colegio Sagrado Corazón de Librilla. A ellas se suman remodelaciones como la del CEIP El Molinico (La Alberca, Murcia) y otras actuaciones recientes en La Unión, Almendricos y Alhama de Murcia, lo que supone la puesta en marcha de seis nuevos centros en dos años. Estas actuaciones han permitido reducir en un 9% el uso de aulas prefabricadas.

Más plazas gratuitas de 0 a 3 años y bajada de ratios

Una de las novedades más destacadas es el incremento de más de 1.000 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años, que superan ya las 8.700 en colegios públicos, escuelas infantiles de la Comunidad, centros municipales reconvertidos, concertados y privados. En más de 50 aulas se ofrecen por primera vez plazas gratuitas en este tramo educativo.

Además, se ha hecho efectiva la reducción de la ratio en Infantil (de 25 a 22 alumnos por aula), que se extenderá de manera progresiva al resto de etapas.

Comedores y ayudas

El curso ha comenzado con el servicio de comedor operativo desde el primer día en todos los centros públicos, lo que facilita la conciliación de las familias. Se han puesto en marcha 12 nuevos comedores, superando los 300 en funcionamiento y dando servicio a más de 20.000 alumnos, el 75% de los colegios públicos de la Región.

La dotación destinada a becas de comedor ha crecido un 25%, alcanzando los siete millones de euros y beneficiando a 8.300 estudiantes. Asimismo, se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, del que disfrutan más de 200.000 alumnos, junto con ayudas específicas en primero y segundo de Primaria.

Atención a la diversidad

Un total de 19.750 alumnos reciben este curso medidas de apoyo individualizado. Han entrado en funcionamiento 11 nuevas aulas abiertas, que se suman a las 180 existentes y que atienden a 1.100 estudiantes en diferentes municipios.

La plantilla de orientadores, especialistas y personal de apoyo educativo supera ya los 3.000 profesionales, reforzando planes como el de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental. También se consolidan programas de refuerzo como SupéraTE, que ofrece tutorías en grupos reducidos de lengua y matemáticas, así como iniciativas de innovación educativa en 600 centros.

Estas medidas han permitido reducir la tasa de abandono educativo temprano hasta el 18,2% y disminuir el absentismo escolar en casi un punto.

Durante el verano se han ejecutado cerca de 50 actuaciones en centros educativos, con una inversión superior a 17 millones de euros. Se han realizado cambios de cubiertas, instalación de placas solares, remodelaciones bioclimáticas, mejoras en comedores, reparación de pistas deportivas y adecuación de espacios para aulas de 2-3 años en varios municipios.

Total normalidad

Cerca de 152.000 alumnos de aulas 2-3 años, Infantil y Primaria comenzaron el curso el pasado 8 de septiembre y lo hicieron «con total normalidad» en más de 500 centros educativos de la Región de Murcia. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el CEIP San Pablo en Murcia, junto con el alcalde de Murcia, José Ballesta, y explicó que "la planificación llevada a cabo por el Gobierno regional ha permitido que el curso se inicie sin incidencias, con la garantía de que los centros educativos de la Región cuentan con los recursos humanos y materiales adecuados y ofrecen formación de calidad".