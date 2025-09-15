Arranca un curso récord en FP, con cerca de la mitad de las plazas en sectores de energías verdes

Raúl Ros, un joven de 18 años de Cieza, empezaba este lunes el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas en el IES Ingeniero de la Cierva de Patiño. “Tengo ganas de aprender y siempre me ha llamado la atención el tema de la informática y la programación, así que vi que las asignaturas de este ciclo eran interesantes y me gustaron”, explica a La Opinión este alumno murciano, quien al igual que otros 46.000 estudiantes más inicia hoy Formación Profesional (FP) en la Región de Murcia.

En otra clase está Ismael Ousepyan, un chico de 16 años que también comienza sus clases en el grado medio de Informática y que afirma que “siempre me han gustado los ordenadores y eso hizo que me matriculara en este ciclo, ya que no se estudia igual que puede ser en asignaturas como lengua o matemáticas”. Además, Oudepyan no descarta hacer cuando termine un grado superior de FP para completar su formación.

Este año la FP en la Región de Murcia ofrece cifras de récord, con 46.800 plazas en los distintos ciclos formativos, lo que supone 3.300 más que el curso anterior. “Esto hace que haya más opciones para los jóvenes, quienes además cuentan en esta ocasión con 35 nuevos ciclos: 8 básicos, 18 medios, 8 superiores y tres cursos de especialización”, tal y como ha informado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha visitado el instituto de Patiño.

En este caso, el 45% de las plazas ofertadas pertenecen a sectores de energías verdes, ya que también la producción industrial es cada vez más respetuosa con el medio ambiente, insiste Marín.

Víctor Marín ha visitado este lunes el IES Ingeniero de la Cierva con motivo del inicio de curso de FP / CARM

Nuevos ciclos de Seguridad y Electromedicina Clínica

De entre los 35 nuevos ciclos que se incorporan este año hay dos de nueva creación en la Región de Murcia: el grado medio en Seguridad, que se oferta en centros de hasta ocho municipios, y el grado superior de Electromedicina Clínica, que se ofrece unicamente en el IES Ingeniero de la Cierva.

Su director, Ignacio García, señala que en este primer curso de Electromedicina Clínica se han ofrecido 20 plazas que están cubiertas, un nuevo ciclo para el que incluso hay lista de espera, tal y como confirma a esta Redacción el jefe de departamento Trino Ruiz

“Se trata de una formación con mucha demanda, ya que únicamente se ofrece en Toledo, Málaga, Alicante y un pequeño pueblo de Castellón”, dice. En ella los alumnos aprenderán a trabajar en el mantenimiento de los equipos médicos de diagnóstico, comprobando si son seguros, si cumplen la normativa y los requisitos de calibración.

Para ello cuenta con un aula equipada con tecnología sanitaria que ha sido donada al instituto por varios hospitales y centros sanitarios murcianos como el Virgen de la Arrixaca, el de Caravaca o de Mula.

El consejero de Educación también informa de que la apuesta por aumentar las plazas de FP viene respaldada por la demanda creciente de estos estudios, ya que la solicitudes para este curso han aumentado un 6,5% respecto al anterior. Pese a que muchos ciclos están completos, el periodo para solicitar las plazas que quedan libres estará abierto hasta el 31 de octubre, plazas que se pueden consultar en la web de FP de la Comunidad, www.llegarasalto.com.