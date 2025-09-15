"La apuesta por lo local es una de las oportunidades que Europa debe aprovechar"

A pocas horas de que arranque la Cumbre Europea de la Economía Social en Murcia, ¿qué significa para usted y para el sector celebrar por primera vez un encuentro de estas características en la Región?

Si concretamos lo que significa para la Región, creo que coincidiremos en que Murcia será recordada en el futuro por acoger la primera Cumbre Europea de la Economía Social. Creo que es un hecho histórico que debe servir en nuestra comunidad para visibilizar la aportación y el papel que tienen estas empresas en nuestro territorio, ser más valoradas a partir de este momento y, en general, para el sector servirá para situar estratégicamente el crecimiento de este sector, de este modelo empresarial en el centro de las políticas de las instituciones comunitarias, pero también impulsará las políticas en España y en nuestra Región.

¿En qué medida esta cita puede marcar un antes y un después para la economía social en la agenda política y económica de la Unión Europea?

Esta cumbre va a servir para reflejar la dimensión de la economía social. Va a servir para visibilizar la alianza entre las instituciones comunitarias europeas, los gobiernos y todo el conjunto de actores, organizaciones y empresas que vertebran este modelo empresarial. Estamos en un momento clave en el que la economía social debe situarse en el centro de los debates estratégicos de la Unión Europea, como el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y visibilizarse y potenciarse su papel en la reindustrialización, la transición ecológica y digital, el Pilar europeo de derechos sociales y, sobre todo, el empleo de calidad. Y especialmente, cómo se van a establecer las propuestas para la segunda etapa del Plan de Acción Europeo de la Economía Social.

¿Qué países acudirán a la Cumbre y cuál será su papel?

Pues van a acudir representantes y organizaciones e instituciones de 27 países. Ministros y viceministros y secretarios de Estado de Francia, Rumania, Luxemburgo, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Chipre, Polonia, Bélgica, República Checa, Irlanda, Italia y, por supuesto, España. Además de representantes de todas las instituciones europeas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Intergrupo de Economía Social, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones y OCDE. Además de representantes de instituciones entre otros países de Marruecos, Argelia, Egipto, Líbano, Jordania, Palestina, Mauritania, Túnez y Turquia, en un Taller práctico sobre economía social en el Mediterráneo sur. Abordaremos la revisión y la evaluación del Plan de Acción Europeo, la Configuración del Marco Financiero Plurianual y cómo los diferentes Estados miembros desarrollan sus estrategias sobre economía social. Pero, sobre todo, vamos a contar con la presencia de la Comisaria Roxana Minzatu, además vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, empleo de calidad de la Comisión Europea, y de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Háblenos de lo más destacado del programa del evento. ¿Qué cuestiones se abordarán durante las actividades y mesas de debate?

Las mesas de debate se centrarán en debatir el momento actual de las políticas públicas hacia la economía social. Estamos en un momento clave en el que la economía social debe situarse en el centro de los debates estratégicos de la Unión Europea ( Marco financiero Plurianual, Plan de Acción), pero también cómo debe potenciarse su papel en la reindustrialización, la transición ecológica y digital, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y sobre todo el empleo de calidad en los territorios. También cómo se puede mejorar la inversión en la economía social y los servicios de interés general. Y habrá una jornada dedicada al papel de la mujer en la empresa, donde contaremos con la presencia de Gloria Lomana, entre otras personas, y celebraremos también el Día de las empresas de inserción. Pero sobre todo, y algo muy importante que va a congregar a más de 700 personas, será la Tercera edición de los Premios europeos de la Economía social.

La Región de Murcia se presenta como líder en creación de cooperativas y como ejemplo de arraigo territorial. ¿Cómo puede esta experiencia regional inspirar a otros territorios europeos?

La Región de Murcia es en este 2025 la capital española de la economía social. Es un referente de lo que la Unión Europea persigue con la economía social de dotarse de un ecosistema que permita liberar todo el potencial de este modelo de empresa en todos los territorios de Europa, capaz de traducir grandes ambiciones a nivel europeo en realidades concretas sobre el terreno para todos sus habitantes. La diversidad y la riqueza de las cooperativas en nuestra Región son un ejemplo de cómo nuestras empresas pueden contribuir a mejorar en general el empleo y la calidad de las personas. Pero también es un referente en el desarrollo de políticas públicas y apoyo al sector. La Región de Murcia acaba de aprobar el VI Pacto por la Economía Social, cuando la región más próxima está elaborando su tercer pacto y otras muchas comienzan ahora a elaborar el primero. Ejemplos que son conocidos en toda Europa, donde Murcia se ha convertido en un referente de creación de empleo y políticas públicas hacia la economía social. Y algo más, el desarrollo educativo que Murcia está aplicando sobre políticas de emprendimiento en la escuela, está siendo la referencia europea.

El contexto internacional actual está marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y retos de cohesión social. ¿Por qué considera que la economía social es una respuesta eficaz a estos desafíos?

Como bien indica, nos encontramos en un momento actual marcado por cambios geopolíticos, revisión de aranceles y nuevas políticas industriales, además del crecimiento de las políticas de defensa; y es ahora cuando la economía social puede contribuir a reforzar la autonomía estratégica de Europa, aportando soluciones desde el arraigo territorial y la cohesión social. La apuesta por lo local es una de las oportunidades que Europa debe aprovechar. Esta cumbre va a demostrar con hechos, con ejemplos reales, que la economía social da respuesta a los grandes desafíos europeos, como la agroalimentación, la vivienda, la energía, la economía circular y la innovación social.

Como presidente de SEE y de Cepes, ¿qué mensaje quiere trasladar a las instituciones de cara al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034?

La economía social es un pilar del ecosistema industrial europeo. Y en el contexto mundial ya señalado antes, es el momento de unir fuerzas, de defender y reforzar un modelo que pone en el centro a las personas, los territorios y la dignidad del trabajo. La economía social es ahora más que nunca una opción estratégica para el futuro de Europa.