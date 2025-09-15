Anulan la multa por vertidos contaminantes impuesta al puerto deportivo Tomás Maestre de La Manga

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha anulado la multa de tres mil euros que la Comunidad Autónoma impuso a la empresa Puertomenor, concesionaria del puerto deportivo Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor por vertidos contaminantes.

Según el informe elaborado por técnicos de la Dirección General de Movilidad y Litoral, de julio de 2020, la explanada del varadero utilizado por dos empresas estaba en mal estado, existiendo filtraciones y vertidos de efluentes contaminantes a la dársena.

En otro de abril de 2021, el técnico informante aseguró que en una nueva visita de inspección había podido comprobar que la situación seguía igual.

La sentencia del TSJRM, que condena en costas a la Administración regional, estima el recurso de la empresa y anula la multa al señalar que no está acreditado que el agua procedente de las aberturas o regatas constituyera una sustancia contaminantes que cause graves daños para la salud de las personas o para el medio ambiente.

Y añade que no es suficiente para acreditar tal extremo la mera observación de la superficie del agua en un tiempo y en un lugar indeterminado por un técnico de la Administración.