Más de 21.000 personas de la Región mejoran su empleabilidad a través de cursos

Un total de 21.389 personas han participado en alguno de los 1.838 cursos que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha puesto en marcha desde enero en la Región de Murcia.

Las acciones formativas se desarrollaron en 40 municipios y estuvieron dirigidas tanto a personas desempleadas, para las que se pusieron a disposición 1.299 cursos, como a trabajadores ocupados, a los que se dedicaron 539 cursos. En total, se impartieron 333.699 horas de formación, distribuidas en 24 familias profesionales.

Las áreas con mayor número de acciones fueron Administración y gestión, con un total de 300 cursos; Servicios socioculturales y a la comunidad, que sumaron 245; Formación complementaria, con 195 formaciones; Comercio y Marketing, que llegaron a 182; y los cursos de Informática y comunicaciones, que ascendieron a 175.

En cuanto a las modalidades, 1.415 cursos se impartieron de manera presencial, mientras que 423 se desarrollaron en formato telemático, lo que permitió ampliar la accesibilidad a personas con diferentes necesidades y circunstancias.

La directora general del SEF, Pilar Valero, manifestó que estos cursos «responden a las demandas reales del mercado laboral y a las necesidades de las empresas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los parados y reforzar las competencias de los trabajadores en activo».

Asimismo, Valero destacó «la importancia de la formación como herramienta para acceder a nuevas oportunidades laborales, adaptándonos a las exigencias de un mercado en constante cambio», y subrayó que «la diversidad de la oferta formativa garantiza que cualquier persona pueda encontrar un itinerario ajustado a sus intereses y perfil profesional, lo que explica la gran acogida de estas acciones».

En este sentido, la programación de los cursos estuvo alineada con las necesidades de los distintos sectores productivos. Así, los alumnos pudieron realizar cursos de Operaciones de grabación y tratamiento de datos; Seguridad Informática; Gestión Ambiental; Ecoturismo; Financiación de empresas o Desarrollo de aplicaciones con tecnología web, entre otros.

Para aquellas personas interesadas en mejorar su formación, ya sea con el objetivo de acceder a un empleo o de actualizar sus herramientas profesionales, el SEF pone a disposición en su página web el apartado ‘Busco Formación’, donde se puede consultar la oferta completa de cursos disponibles. Esta herramienta permite filtrar la búsqueda por modalidad, familia profesional o municipio en el que se imparte la formación, facilitando así el acceso a la opción que mejor se adapte a cada perfil.