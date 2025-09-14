Salud ofrece un curso para prevenir el consumo de alcohol en jóvenes

La Consejería de Salud ofrece un nuevo curso online que tiene como objetivo enseñar a los padres a evitar el consumo de alcohol en las familias de la Región. Bajo el nombre ‘Prevenir desde pequeños: Curso destinado a padres y madres para la prevención del consumo de alcohol de sus hijos e hijas’, esta formación se aconseja especialmente a progenitores con hijos que no han alcanzado la adolescencia o están en ella, a fin de evitar los problemas por el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de diciembre, a través de Internet, en www.e-drogas.es (Portal e-drogas - Inicio), donde se ofrecen recomendaciones para que los padres reflexionen sobre su responsabilidad en la educación de los hijos.

Según explican desde la Consejería, el curso de autoformación es de carácter gratuito y tiene una duración de 50 horas. Para poder acceder solo se precisa saber navegar por Internet y utilizar el correo electrónico, así como disponibilidad de 4 o 5 horas semanales que dedicar a las actividades.

Entre otras materias, aborda el conocimiento que los jóvenes y los padres tienen sobre el alcohol, enseña a establecer límites y cómo ayudar a los hijos a tomar conciencia de sus riesgos. También se estudian diferentes estilos educativos y cómo influyen en el comportamiento de los menores.