"No podemos relegar la política social a un mero epígrafe o una línea presupuestaria menor"

Esta será la primera Cumbre Europea de la Economía Social, un hecho histórico para el sector. ¿Qué significa para Murcia, que este año es Capital Española de la Economía Social?

Personalmente, es un orgullo que Murcia sea Capital Española de la Economía Social en 2025 y acoja la primera Cumbre Europea dedicada a este modelo empresarial y social. Este encuentro sitúa a nuestra región en el centro del mapa europeo, no solo como referente nacional, sino como laboratorio de buenas prácticas para toda Europa. Será un escaparate de nuestro tejido productivo, que genera empleo de calidad, inclusión y cohesión territorial. Y tendrá un impacto duradero: atraerá inversión, consolidará alianzas estratégicas y reforzará la visibilidad de un modelo que ya contribuye decisivamente a la prosperidad de nuestra región.

El programa de actividades será muy extenso. ¿Qué temas destacaría de los que se abordarán durante esta cumbre?

Yo destacaría tres momentos clave. En primer lugar, el Intergrupo de Economía Social, donde presentaremos los principales retos a nivel europeo y cómo trabajamos para que la economía social esté presente en cada pieza de legislación. En segundo lugar, los Premios Europeos de la Economía Social, que visibilizan el esfuerzo y la innovación de miles de entidades que generan empleo y cohesión en toda Europa. Y, por último, la gran conferencia del miércoles, en la que actores regionales, nacionales, europeos y de las propias organizaciones debatirán sobre el futuro del Plan de Acción Europeo en un momento decisivo para su implementación.

Uno de los retos de la economía social es la igualdad de género y esta cumbre incluye la jornada ‘Mujeres referentes en la Economía Social’. ¿Qué podemos esperar de esta propuesta?

La jornada permitirá visibilizar el papel de las mujeres que, desde la gestión cooperativa o desde asociaciones y fundaciones, impulsan proyectos que transforman realidades. No se trata solo de darles reconocimiento, sino de situarlas como referentes que inspiran a nuevas generaciones. La igualdad de género no es un añadido, es una condición para que el modelo de economía social siga siendo vanguardia en Europa. En el Parlamento Europeo somos muchas eurodiputadas las que formamos parte del Intergrupo de Economía Social y apostamos a diario por que la política europea tenga en cuenta a este sector vital en la economía europea.

La economía social de la Región de Murcia es un ejemplo reconocido en el ámbito internacional. ¿Qué buenas prácticas destacaría?

Destacaría los planes de acción impulsados por la Región de Murcia, el último -el sexto ya- aprobado este año para 2025-2028, que han sabido combinar la colaboración entre administraciones, sociedad civil y empresarios. Esa alianza público-privada es la clave de su éxito. En este camino, también quiero destacar la labor de Cepes, que ha sido clave en arraigar y consolidar la economía social en nuestra región. Muchos de estos programas, especialmente los centrados en inclusión laboral de personas con discapacidad o en el impulso a las cooperativas juveniles, ya están siendo replicados en otras ciudades europeas. Murcia demuestra que la economía social no es teoría: es empleo estable, cohesión y competitividad al servicio de la ciudadanía y que es posible implementarlo en el tejido productivo regional y generar riqueza.

Usted es copresidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. ¿Qué labor desempeña este foro en el impulso de políticas para el sector?

El Intergrupo es una plataforma esencial para que la economía social esté presente en todas las políticas europeas. Trabajamos con todas las familias políticas, con gobiernos nacionales, regionales y locales y, sobre todo, con la sociedad civil y las organizaciones sociales. Nuestro objetivo es sencillo y ambicioso: que en cada legislación europea haya un pedacito de economía social. Así conseguimos que este modelo se integre en la agenda digital, en la política social y en la competitividad europea.

El sector de la economía social se propone situarse en el centro de los debates estratégicos de la Unión Europea, como el próximo Marco Financiero Plurianual 2028–34. ¿Qué papel puede jugar en este contexto?

Bueno, no diría que se propone, sino que ya forma parte del debate. El nuevo Marco Financiero Plurianual será decisivo. No podemos relegar la política social a un mero epígrafe o una línea presupuestaria menor. Este sistema empresarial necesita recursos e inversiones para consolidar una Europa solidaria, competitiva y comprometida. La economía social puede y debe ser un pilar de esa estrategia: genera valor añadido, crea empleo local y aporta resiliencia en momentos de crisis. Por ello defenderemos que el Fondo Social Europeo tenga un papel reforzado y que la cohesión territorial reconozca este modelo como motor de desarrollo y prosperidad.

¿Qué balance hace de la aplicación del Plan de Acción Europeo para la Economía Social (SEAP) hasta el momento?

El balance es positivo, que la Comisión Europea impulsara en su momento esta iniciativa demuestra que realmente se reconoce y apoya el fomento de la innovación social, el desarrollo de la economía social y su papel transformador. Se trata de un paso clave para consolidar un ecosistema que refuerce la contribución de la economía social a los grandes objetivos de la Unión Europea. Ahora bien, queda mucho por hacer. Estamos en fase de revisión y esperamos conclusiones a finales de año. Esta será la oportunidad para reforzar su alcance y vincularlo al Pilar Europeo de Derechos Sociales, asegurando que la economía social contribuya a la igualdad de oportunidades y al bienestar de todos los europeos. Sobre los resultados de esta revisión tendremos que plantear los pasos siguientes, pues hay que seguir siendo ambiciosos.

¿Qué medidas considera prioritarias para reforzar el papel de la economía social en la agenda europea?

Dos son las prioridades para reforzar la economía social en la agenda europea. En primer lugar, asegurar una financiación estable en el próximo MFP, que dé certidumbre y permita a estas entidades crecer y generar empleo. En segundo lugar, reconocer el papel de estas empresas en la generación de valor añadido e integrar plenamente a la economía social en las políticas de innovación y digitalización, porque Europa no puede permitirse dejar atrás a quienes aportan valor en los territorios. La economía social no es un complemento: es un aliado imprescindible para una Europa más fuerte, cohesionada y competitiva.

¿Qué papel deben jugar los municipios y las regiones en el impulso del modelo de la economía social?

Un papel decisivo. Yo diría que están y deben estar en el centro. Las regiones y municipios son los que están más cerca de la ciudadanía y quienes mejor entienden las necesidades de sus comunidades. Su implicación garantiza que las políticas europeas lleguen a quienes más lo necesitan y que tengan su efecto positivo. De ahí que la experiencia de Murcia y el compromiso del Gobierno regional sean ejemplo de ello: con liderazgo regional y compromiso local se pueden construir marcos sólidos que hoy sirven de ejemplo para toda Europa.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de Murcia en este año tan especial para la economía social?

Que los murcianos se sientan orgullosos de haber convertido la economía social en una seña de identidad de nuestra tierra. Aquí, cada cooperativa, cada empresa social y cada proyecto colectivo son un ejemplo de compromiso, innovación y capacidad de superación. La economía social murciana demuestra que, cuando ponemos a las personas en el centro, podemos generar empleo estable, arraigo en los territorios y prosperidad compartida. Mi mensaje es sencillo: lo que hemos logrado juntos en Murcia no es solo economía, es un proyecto de vida que inspira a toda Europa.