Premios BBVA Futuro: la solidaridad como motor de progreso

El próximo 18 de septiembre, Murcia será el escenario de la séptima entrega de los premios BBVA Futuro, una convocatoria que ha consolidado un modelo de filantropía empresarial donde la inversión se traduce en cohesión social y arraigo territorial.

Desde 2018, la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro ha dejado claro que un banco global puede generar cambios muy concretos en la vida de las personas. En apenas siete ediciones, la iniciativa ha canalizado más de seis millones de euros a 144 proyectos en 48 provincias españolas, beneficiando a más de medio millón de ciudadanos. Este año, Murcia vuelve a ocupar un lugar destacado: la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM) ha sido reconocida con 74.000 euros para poner en marcha un proyecto de atención integral a personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y a sus familias.

El evento en el que tendrá lugar la entrega del galardón se celebrará en la sede de BBVA, ubicada en la Avenida de la Libertad de Murcia, a partir de las 10 de la mañana. El encuentro, organizado junto a La Opinión de Murcia, combinará el debate con la entrega formal del reconocimiento y contará con la presencia de responsables del banco, representantes de la entidad premiada y autoridades regionales.

Programa

El programa de la jornada refleja la voluntad de crear conversación entre la banca, la sociedad civil y los beneficiarios directos.

Tras la bienvenida, que correrá a cargo de la periodista Beatriz Romero, se celebrará una mesa de debate en la que participarán Juan Carlos Hernández, asesor territorial de BBVA Asset Management; Julio Balibrea, director del centro de banca de clientes de BBVA en Murcia; y Francisca Meroño, presidenta de AMDEM.

El coloquio permitirá explorar preguntas de fondo: ¿cómo puede una entidad financiera contribuir de forma real al desarrollo de los territorios? ¿Qué valor añadido tiene un modelo basado en la cercanía con los clientes y las comunidades? ¿Cómo se mide el impacto de proyectos sociales con un fuerte componente local?

Tras el debate, tendrá lugar la entrega formal del premio a AMDEM, seguida de la clausura por parte de la consejera de Protección Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz. El acto concluirá con un café que permitirá a asistentes y ponentes seguir compartiendo impresiones.

BBVA Asset Management

El espíritu de BBVA Futuro se entiende mejor si se observa su arquitectura: la gestora BBVA Asset Management destina parte de la comisión de gestión de un fondo de inversión solidario a financiar proyectos de carácter social y medioambiental. Con ello, se logra un triple impacto: el cliente invierte con criterios responsables, el banco refuerza su vínculo con los territorios y las entidades locales disponen de recursos para proyectos que difícilmente podrían emprender sin apoyo externo.

En esta séptima edición, el programa ha repartido un millón de euros entre 23 proyectos seleccionados de entre más de 200 candidaturas. Cinco de ellos han recibido la dotación máxima de 74.000 euros, uno por cada categoría contemplada: educación, dependencia, creación de empleo para colectivos vulnerables, inclusión social y medioambiente. Además, se han creado 18 ayudas de 35.000 euros y, como novedad, una categoría específica para apoyar a municipios y colectivos afectados por la DANA en el Levante español.

La Región de Murcia ha sido un territorio especialmente activo en este esquema. Desde 2018, los proyectos locales han recibido más de 323.000 euros, beneficiando a más de 40.000 personas.

Sobre AMDEM

La gran protagonista del acto del 18 de septiembre será la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. Con la aportación de 74.000 euros, AMDEM desarrollará el proyecto ‘Promoción de la Autonomía Personal y Atención Psicosocial’, un programa que combina fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología y trabajo social. El objetivo: mejorar la calidad de vida de más de 500 personas afectadas por esclerosis múltiple y otras enfermedades similares, así como ofrecer orientación y apoyo emocional a sus familias y cuidadores.

Servicio de fisioterapia ofrecido por AMDEM. / AMDEM

Este planteamiento transdisciplinar pretende dar respuesta a una de las grandes demandas del colectivo: un acompañamiento personalizado que tenga en cuenta tanto las necesidades físicas como las cognitivas y emocionales. Con la donación de BBVA Futuro, la entidad podrá cubrir casi la mitad del coste del proyecto, garantizando que profesionales especializados puedan mantener esa atención continuada durante un año.