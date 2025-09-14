Leonor pasa sus dos primeras semanas en la AGA fuera del foco

A diferencia de los primeros días de la Princesa de Asturias en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín, no hay fotografías ni datos de su semana de inicio en la AGA. No la hemos visto ni en fotografías con el uniforme de trabajo, ni yendo a clases, ni haciendo deporte, ni en formación con sus compañeros. Tampoco sabemos si es galonista o abanderada.

Se desconoce si sus calificaciones serán con notas o en porcentaje según la evolución en el aprendizaje, como eran las de su padre. Es lógico que sus notas no sean en relación con los restantes alumnos, aunque haga los exámenes como los demás, por su diferente plan de estudios.

De momento tampoco ha mantenido ningún encuentro con el alcalde de San Javier ni autoridades regionales.

Hasta ahora todo se ha limitado a plasmar su recibimiento a las 12 de la mañana en el despacho de dirección de la AGA. Después de firmar en el libro de honor, salió a las 12.20 hacia su escuadrilla acompañada del comandante jefe del Escuadrón de Alumnos, Carlos Puerta.

Pasados treinta minutos y con el uniforme de vuelo, hizo entrada, junto con el jefe del 792 Escuadrón, Alberto Guzmán, en las dependencias de la zona de vuelos. En el edificio de Fuerzas Aéreas visitó la sala de equipo personal de vuelo, el aula de enseñanza virtual, el entrenador de vuelo y el simulador.

Diez minutos después se desplazó al avión de enseñanza PC-21 Pilatus y subió a la cabina recibiendo explicaciones técnicas por parte del comandante instructor durante otros diez minutos.

Leonor, con el uniforme del Ejército del Aire. | IVÁN URQUÍZAR

En el transcurso de esta escasa hora y media de aterrizaje de la futura reina en la AGA se dieron varias anécdotas. Entre ellas, el hecho de que firmara en la primera hoja del Libro de Honor, que habitualmente es la de apertura, y que lo hiciera sin tener el texto ya escrito en otro papel, como se ha observado en ocasiones con los reyes.

Entre otros detalles sobresale el poco tiempo que permaneció tanto en el despacho de dirección, antes de su salida hacia la escuadrilla, y en la zona de vuelo: tan solo unos 15 minutos para el recorrido que hizo por las salas y comprobar el simulador. También llamó la atención la agilidad con la que subió a la cabina del Pilatus, con demasiada soltura, como si ya lo hubiera hecho en otras ocasiones. Por lo que se supone que la princesa ya conocía de antemano tanto el recorrido como el avión.

De hecho en distintos medios y en algunas redes sociales se afirma que Leonor ya estuvo meses antes en la AGA conociendo los pormenores de su tercera etapa de formación militar. Algo que, sin confirmar, no es extraño, por la desenvoltura y rapidez con la que accedió al avión.

Pero es extraño que se asigne un único avión a la princesa, como también se ha dicho, por motivos de seguridad. Precisamente por una medida elemental de protección es conveniente que no se conozca el indicativo en el que volará la alférez Leonor de Borbón y que alterne las prácticas en distintos Pilatus.

Todas las mañanas en el plan de vuelos se asignan los distintos aviones que salen al aire y, si comparamos con la formación de Felipe VI, su instructor elegía en el último momento el indicativo del avión en el que iba a volar con el príncipe y cambiaba el sector previsto en el plan de vuelos, pensando en la seguridad de su alumno.

El ‘vuelo’ toma los titulares Así se han desprendido numerosos titulares con el verbo volar asociado a la Princesa de Asturias: sueña con volar, vuela muy alto, una princesa de altos vuelos, emprende el vuelo, vuela sola, echa a volar, va volando, va a pasar el curso volando, el vuelo de Leonor, encara el vuelo, vuela deprisa, se enfrenta al vuelo, arranca el vuelo, alza el vuelo, despega sola, surca el cielo, pilota por el cielo y seguro que las enseñanzas las va a cazar al vuelo. El tiempo lo dirá.

Otro rumor que corre es el respeto o miedo a volar que tiene la princesa de Asturias. Es cierto que, aunque acostumbrada a viajar en avión desde pequeña, hay grandes diferencias entre un vuelo comercial y otro en avión de entrenamiento militar, que tiene una gran movilidad frente al de pasajeros. En el avión militar el piloto va recogido por los lados y tiene una enorme visibilidad a su alrededor, además va solo y experimenta la soledad del aviador.

Sin embargo, después de ver a Leonor subir por la jarcia del buque escuela Juan Sebastián Elcano, apoyando los pies en los flechastes, y maniobrando con las velas en la verga de velacho bajo, ha demostrado su capacidad para esto y para pilotar un avión de enseñanza.

En su caso, el hecho de no querer distinguirse de sus compañeros la obliga a estar al mismo nivel de los que llevan tres años familiarizados con las características del centro y aprender a volar, con todo lo que lleva consigo, es algo absolutamente nuevo para ella.

Sin duda, Leonor está marcando un antes y un después en la historia de la monarquía española al tomar el mando de un avión. Su formación como piloto militar refuerza su perfil como futura reina de España y transmite un mensaje de modernidad, disciplina y compromiso.

Su figura se proyecta como un símbolo de continuidad y renovación que inspira a mujeres y hombres en una época en la que la monarquía reafirma su conexión con la sociedad.