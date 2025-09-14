Retiran en la Región más 1.400 pisos turísticos ilegales de portales como Airbnb o Booking

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 1.402 pisos turísticos ilegales en la Región de Murcia a las plataformas digitales (como Airbnb o Booking) para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Según fuentes del Ministerio, España ha sido "el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos". A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, "los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código".

Los municipios con mayor número de solicitudes rechazadas en la Región de Murcia: / L. O.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Código revocado

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.