El sector del embalaje, clave para la producción hortofrutícola de la Región

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, inauguró esta semana la jornada de la Asociación Empresarial Aserrío y Fabricantes de Envases y Embalajes de Madera y la Federación Española del Envase de Madera (Fedemco), celebrada en Moratalla, donde resaltó la importancia de este sector para los productores hortofrutícolas.

«La Región de Murcia es una de las comunidades que más frutas y verduras exporta, y la calidad del producto es importante, pero también la forma en que se presenta. Es en ese punto donde vuestro trabajo ayuda a los agricultores con envases de calidad en los que transportar sus productos», afirmó Rubira.

Asimismo, la consejera destacó el papel de los envases de madera para garantizar la conservación, trazabilidad y presentación de productos como cítricos, melón, brócoli o uva de mesa.

Rubira explicó que estos envases de madera ofrecen un valor añadido ya que se fabrican con materias primas renovables, reciclables y biodegradables. «El uso de este tipo de envases refuerza el compromiso del sector agro con la economía circular y el cuidado del medio rural en el que están asentados y generando puestos de trabajo», añadió.

La consejera recordó que este sector genera más de 10.000 empleos directos y una facturación superior a los 800 millones de euros anuales. En España hay más de 700 empresas, en su mayoría pymes familiares ubicadas en entornos rurales, que integran este sector que contribuye decisivamente a fijar población y diversificar la economía local.

Los asistentes a la jornada también visitaron las instalaciones de Envases Tomás Sánchez, en Moratalla, una empresa de carácter familiar consolidada en el sector de la madera y especializada en la fabricación de fondos para envases y embalajes. Con una trayectoria de tres generaciones, sus orígenes se remontan a Calasparra, aunque se establecieron definitivamente en Moratalla en 1976.