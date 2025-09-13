Salud
Cómo prevenir el consumo de alcohol en menores de la Región: nuevos cursos para padres
Consulta los plazos de inscripción de esta nueva formación que ofrece la Consejería
La Consejería de Salud ofrece un nuevo curso online que tiene como objetivo enseñar a los padres a evitar el consumo de alcohol en las familias de la Región.
Bajo el nombre ‘Prevenir desde pequeños: Curso destinado a padres y madres para la prevención del consumo de alcohol de sus hijos e hijas’, esta formación se aconseja especialmente a progenitores con hijos que no han alcanzado la adolescencia o están en ella, a fin de evitar los problemas producidos por el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes.
Inscripción
El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de diciembre, a través de Internet, en www.e-drogas.es (Portal e-drogas - Inicio), donde se ofrecen recomendaciones para que los padres reflexionen sobre su responsabilidad en la educación de los hijos, con especial atención en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. El curso de autoformación es de carácter gratuito y tiene una duración de 50 horas.
Todos los temas del curso cuentan con un vídeo de apoyo que explica de forma práctica las consecuencias de algunas pautas educativas o de la ausencia de estas, e incluye tareas para realizar en casa y cuestionarios de autoevaluación.
Esta guía orienta para actuar ante ciertas situaciones y evitar los problemas que produce el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes.
Entre otras materias de interés, aborda el conocimiento que los jóvenes y los padres tienen sobre el alcohol, enseña a establecer límites y cómo ayudar a los hijos a tomar conciencia de sus riesgos. También se estudian diferentes estilos educativos y cómo influyen en el comportamiento de los menores.
Para poder acceder a esta formación solo se precisa saber navegar por Internet y utilizar el correo electrónico, así como disponibilidad de 4 o 5 horas semanales que dedicar a las actividades.
En el diseño técnico y pedagógico del curso y de los materiales didácticos ha participado personal de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS).
