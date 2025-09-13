"La política hídrica de Sánchez declara la guerra al Levante"

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, denunció ayer que «la política hídrica de Pedro Sánchez declara la guerra al Levante al poner en jaque su empleo y su economía, mientras el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la aplaude».

Así explicó que «la combinación letal del recorte del trasvase Tajo-Segura y el cierre de los pozos de agua subterránea constituye el mayor ataque de la historia contra la Región, contra sus agricultores y contra el futuro de miles de familias que viven gracias a un agua que es de todos los españoles».

«Estamos ante una decisión política, sectaria y sibilina, sin base técnica ni sentido común, impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que no hablamos de ajustes menores», señaló. De hecho, son 316 hectómetros cúbicos menos de agua –103 hectómetros cúbicos del Trasvase y 213 hm³ de acuíferos– que se pretenden sustituir con apenas 37 hm³ de desalación, «una auténtica burla para quienes producimos los mejores alimentos de toda Europa», insistió el diputado.

Cano remarcó que «los datos son estremecedores». Según el estudio de la Universidad de Alicante, solo el cierre de los acuíferos supondrá la pérdida de 28.700 hectáreas de regadío en la Región, 20.500 empleos destruidos y 680 millones de euros de impacto negativo anual.

Y si a ello, sumado al hachazo al trasvase Tajo-Segura, el resultado es un «auténtico colapso económico y social» porque «son más de 90.000 los empleos los que dependen directamente de esta infraestructura, que aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional cada año», explicó.

«Cada gota que el gobierno ‘sanchista’ nos roba es un golpe directo a la economía, a la despensa de Europa y al futuro del Levante», reiteró Cano. Es más, «esta estrategia contra los agricultores de Murcia, Alicante y Almería es la receta perfecta para el desastre: menos agua, más paro, menos producción y más desierto. El PSOE habla de transición ecológica, pero lo que nos está imponiendo es una transición al paro y al secano», denunció.

El autonómico diputado del Partido Popular exigió la paralización inmediata de estas medidas y advertió: «No vamos a permitir que conviertan la Región de Murcia en un desierto económico. Estaremos en la calle, en las instituciones y donde haga falta para frenar esta injusticia histórica».