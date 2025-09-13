El IPC apenas subió en agosto en la Región: Estos fueron los productos que más se encarecieron

El índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 2,7 % en agosto y seis comunidades autónomas registraron en agosto una inflación superior a la media nacional, pero la Región de Murcia representa una de las subidas más leves, de un 2,1 %.

La patronal murciana resalta que la Región ha vuelto a consolidarse como la comunidad autónoma con menor inflación en agosto, con un nivel próximo al 2%, "lo que se alinea con el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo (BCE)", explica la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) en un comunicado.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO denuncian que los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo al subir los precios, pero no los salarios. Ambas entidades coinciden también al señalar el encarecimiento de la vivienda.

A pesar de que el IPC "ha crecido solo una décima en la Región de Murcia, enlaza ya tres meses consecutivos de subida, mientras los salarios continúan estancados, lo que genera una paulatina pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, de gasto en el territorio", detalla el sindicato CCOO en un comunicado en el que también explica que Murcia es "el territorio de España donde menos crecen los salarios, mientras que en España la media de incremento es del 3,50%, lo que hace que los murcianos no recuperen poder de compra con sus salarios, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país".

Por su parte, UGT apuesta por impulsar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de marco para modernizar las relaciones laborales, elevar la productividad y garantizar subidas salariales "justas y sostenibles que protejan a los trabajadores".

Los precios que más bajaron De los componentes de la lista de la compra, lo que más bajó en agosto fue el aceite de oliva, un 43,7 % respecto al mismo mes del año anterior, aunque en tasa mensual solo se redujo un 0,5 %, y desde enero de 2021 aún acumula un aumento del 52,4 %. También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 19,3 %; las patatas, un 3,5 %; el yogur, un 3 %; y otros productos a base de cereales, un 2,5 %. Las mayores bajadas fuera del ámbito alimenticio las registraron los combustibles líquidos, un 8,2 %; los ordenadores personales, un 7,7 %, los equipos de telefonía móvil, un 6,9 %; y los equipos para la recepción, registro y reproducción audiovisual, un 6,3 %.

Estos son los productos que más subieron de precio Los alimentos que más subieron en agosto respecto al mismo mes del año anterior fueron el café (20,2 %), otros aceites comestibles (18,9 %), el chocolate (18,8 %), los huevos (17,8 %), la carne de vacuno (15,5 %) y la carne de ovino y caprino (10,6 %). Fuera del ámbito alimenticio, las mayores subidas fueron el transporte combinado de pasajeros (26,7 %), la joyería y bisutería (22,6 %), los vuelos internacionales (19,9 %), la electricidad (14,7 %) y la recogida de basura (14,3 %).

El sindicato UGT de la Región valora la "contención" del crecimiento del IPC, pero precisa que "no todas las trabajadoras y trabajadores están recuperando poder adquisitivo" porque "existen convenios colectivos cuya negociación se mantiene bloqueada".

UGT también denuncia el "encarecimiento insostenible" de la vivienda y considera "urgente" desbloquear la negociación en sectores como el agrícola o el transporte de mercancías, que "se están quedando atrás", y apuesta por impulsar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de marco para modernizar las relaciones laborales, elevar la productividad y garantizar subidas salariales "justas y sostenibles que protejan a los trabajadores".

Desde Comisiones Obreras afirman que el IPC "no refleja toda la subida del coste de la vida, especialmente por el incremento desmesurado del precio de la vivienda". A pesar de que el IPC "ha crecido solo una décima en la Región de Murcia, enlaza ya tres meses consecutivos de subida, mientras los salarios continúan estancados, lo que genera una paulatina pérdida de poder adquisitivo y por tanto, de gasto en el territorio", detalla el sindicato en un comunicado.

Según CCOO, "los incrementos salariales de los convenios colectivos que en el mes de agosto han sido publicados, o tienen efectos económicos, afectarían a 47 convenios colectivos, con un incremento salarial medio de un 2,47% y una afectación de 109.707 personas". Este dato mantiene a la Región de Murcia, un mes más, "como el territorio de España donde menos crecen los salarios. Mientras en España la media de incremento es del 3,50%, lo que hace que los murcianos no recuperen poder de compra con sus salarios, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país".

La patronal murciana ha señalado que, lo largo de 2025, la evolución de la inflación en la Región ha mostrado "cierta volatilidad", ya que tras una fase de moderación hasta mayo se registraron "ligeros repuntes" en los meses posteriores, según informaron fuentes de CROEM en un comunicado.

En agosto, la variación interanual del IPC se situó en el 2,1%, una décima por encima de la tasa de julio. Entre los componentes con mayor presión inflacionista, CROEM destaca los gastos asociados a vivienda y suministros, impulsados por el encarecimiento de electricidad, gas y otros combustibles, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco.