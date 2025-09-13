El cierre de acuíferos y el recorte del Trasvase amenazan 20.500 empleos

La Región de Murcia afronta un escenario crítico a partir de 2027 con la prevista prohibición de uso de acuíferos en la cuenca del Segura y el recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura destinado al regadío.

Así lo advirtió esta semana el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, al término del Consejo de Gobierno, y así queda reflejado en un estudio del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, presentado este miércoles por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca al Consejo de Gobierno.

El informe cifra en 680 millones de euros anuales las pérdidas económicas que sufriría la Región de Murcia, el 82,4 por ciento del total estimado en la demarcación hidrográfica. En términos laborales, se calcula la destrucción de hasta 20.572 empleos, lo que supone más del 80 por ciento del impacto en toda la cuenca.

La clausura de los pozos conllevaría la eliminación de 28.702 hectáreas de regadío, equivalentes al 16,5 por ciento de la superficie actual de regadío con aguas subterráneas. A ello se uniría la reducción de caudales del Tajo-Segura, lo que, según el Ejecutivo regional, supondría «un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía murciana».

El Gobierno regional reclama alternativas urgentes y nuevas infraestructuras hídricas para mitigar las consecuencias, como la conexión Júcar-Vinalopó para el Altiplano, que sería la comarca murciana más afectada por el tema del cierre de pozos.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, su presidente, Lucas Jiménez, ha señalado que para un recorte previsto de 316,7 hectómetros cúbicos (hm3) (103,5 de trasvase y 213,2 de subterráneas), se contempla un aumento en desalinización de apenas 38m, con lo que se prevé «zanjar una herida tan profunda con una tirita ínfima».

Apela del nuevo al Gobierno español a que paralice esas medidas para «no seguir jugando de esta manera con el pan de la gente y con el futuro de un sector que pese a todo sigue empeñado en producir alimentos a precios competitivos y de calidad insuperable».

Considera que el recorte de las aguas subterráneas es «inaceptable en tanto no existan recursos que sustituyan a los que se pretende poner límite y puedan llegar a todas las zonas afectadas con costes asumibles», pues «otro camino no será admitido por el sector primario agrícola y ganadero de estas regiones».