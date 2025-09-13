Auge de los cultivos ‘indoor’ de marihuana en la Región de Murcia

La Región de Murcia se ha consolidado como uno de los principales puntos de cultivo y tránsito de drogas en España. Según la Memoria de la Fiscalía para el curso de 2024, durante el pasado año se incautaron en la comunidad más de 7.000 kilos de marihuana y hachís, lo que refleja un incremento notable en el narcotráfico.

El fenómeno más alarmante es el auge de los cultivos ‘indoor’ de marihuana, cuyo número casi se ha triplicado en apenas dos años. En 2022 se desmantelaron cultivos con 8.035 plantas; 17.080 en 2023 y en 2024, la cifra ascendió a 28.818 plantas. También crecieron las incautaciones de cogollos, que pasaron de 949 kilos en 2022 a 2.179 kilos en 2024.

El aumento tan significativo puede deberse, según la Fiscalía, al amplio abanico de localizaciones para albergar estas plantaciones (casas y chalets aislados en la huerta o en urbanizaciones de alto standing y polígonos industriales con numerosas naves vacías o abandonadas). El aumento de empresas grow shop, tanto en la Región de Murcia como, en especial, en Alicante, dedicadas a vender productos relacionados con la agricultura, también ayuda a la adquisición del material necesario a precios asequibles y cada vez de mejor calidad.

Las incautaciones no alcanzan cantidades muy elevadas, por lo que las penas son mínimas

Este tipo de plantaciones supone un importante beneficio económico debido a que su cultivo tiene capacidad de producir hasta cuatro cosechas al año, por lo que el abastecimiento del mercado se garantiza de forma permanente. Por esta capacidad de producción tan elevada, se han visto atraídos diversos grupos y organizaciones criminales con redes de contactos y la logística necesaria para exportar la marihuana a otros países europeos (Países Bajos, Alemania, Polonia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido...). Las organizaciones, cada vez más violentas, como revela una mayor incautación de armas en las entradas y registros y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones, los llamados ‘vuelcos’, son otro de los problemas sujetos a este tipo de actividad delictiva.

Al beneficio económico se suma el escaso riesgo que se asume con esta actividad, pues, al ser cultivos rotativos, las incautaciones policiales no alcanzan cantidades muy elevadas, por lo que las penas son mínimas, añade la Fiscalía.

Hachís

La costa murciana continúa siendo clave para el tráfico internacional de hachís. Solo en junio de 2024 se interceptaron en aguas de Águilas 3.860 kilos de hachís en 95 fardos, y pocos días después, otra lancha con 740 kilos.

La Región se mantiene como territorio de tránsito de grandes partidas de esta droga, tanto por su extenso litoral como por el traslado cada vez más evidente de las organizaciones y grupos criminales ubicados en el sur de España, especialmente Cádiz y Málaga, hacia la costa del levante español para eludir la presión policial allí existente. Buen ejemplo de ello son los más de 4.000 kilos de hachís incautados por las diferentes unidades de la Guardia Civil en distintos puntos de las costas de Murcia.

Sobre esta cuestión, también se investiga a un grupo criminal de petaqueros que se dedicaba a abastecer de gasoil a las narcolanchas con una infraestructura permanente y estable (nave industrial, cabezas tractoras, remolques, lanchas, motores fuera borda y miles de litros de gasoil).

Cocaína

Aunque el cannabis sigue siendo la droga predominante, la cocaína mantiene un mercado estable en Murcia. En 2024 se incautaron 25,75 kilos de cocaína, entre operaciones de la Guardia Civil (11,3 kg) y de la Policía Nacional (14,4 kg)

Entre las más relevantes, destaca la ‘Operación Detalka’, con más de 70 detenidos en Murcia, Alicante y Castellón, y la incautación de 5 kilos de cocaína, 741 plantas de marihuana y 530 gramos de éxtasis, además de armas y dinero en efectivo .

Otro golpe significativo fue la ‘Operación Overlord’, en diciembre de 2024, que desmanteló una organización liderada por un capo de la mafia irlandesa. La red operaba en San Pedro del Pinatar, San Javier y Alicante, y se incautaron 16 kilos de ‘cocaína rosa’ y 2,5 kilos de cocaína blanca, junto a precursores químicos y laboratorios en La Alberca. La Fiscalía advierte que, pese a estas operaciones, los puntos de venta al por menor, envíos postales y pases callejeros de cocaína continúan siendo habituales en la región.

«Es urgente reforzar la cooperación policial y judicial para frenar este fenómeno», subraya la Fiscalía Antidroga en su memoria anual.