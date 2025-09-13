Alertan de que las redes enganchan a menores cada vez más jóvenes

La Memoria de la Fiscalía de Murcia en 2024 señala un crecimiento preocupante de los casos de acoso escolar y ciberacoso entre menores, un fenómeno que se ha visto potenciado por la tecnología y el uso temprano de teléfonos móviles.

Los fiscales destacan que muchos adolescentes disponen de estos dispositivos desde edades muy tempranas, lo que facilita la realización de conductas de hostigamiento, insultos y amenazas hacia sus compañeros en el ámbito escolar.

Una tendencia particularmente preocupante es la grabación y difusión de agresiones a través de redes sociales, lo que amplifica el daño psicológico sobre las víctimas y prolonga su sufrimiento. Las imágenes compartidas pueden permanecer accesibles de manera indefinida, generando un efecto de victimización continua. Además, el uso generalizado de dispositivos móviles está contribuyendo a la aparición de adicciones tecnológicas entre los jóvenes.

Durante 2024, los juzgados de menores de la Región dictaron un total de 509 sentencias relacionadas con este tipo de conductas. De ellas, 473, es decir, el 93%, se resolvieron por conformidad, lo que indica que los jóvenes acusados reconocieron los hechos y aceptaron las medidas educativas y reeducativas impuestas.

La Fiscalía recuerda que los delitos tipificados como acoso escolar pueden considerarse, según el Código Penal, como delitos de torturas debido al sufrimiento físico y psicológico que generan en las víctimas. Por ello, las Secciones de Menores insisten en que la sociedad debe comprender que el acoso entre menores no es un juego: tiene consecuencias graves y duraderas.

TikTok y OnlyFans

La Fiscalía de Murcia alerta sobre un aumento en la captación de víctimas de trata con fines de explotación sexual, especialmente a través de redes sociales como Instagram y TikTok, así como la plataforma OnlyFans. Según el informe de 2024, estas herramientas digitales se utilizan para atraer a mujeres en sus países de origen bajo la promesa de un «dinero fácil» y oportunidades laborales atractivas en España.

El informe señala que, una vez contactadas, las ofertas de trabajo no corresponden a la realidad y las víctimas son obligadas a ejercer la prostitución. Este patrón, que ya venía detectándose en años anteriores, evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un vehículo para la información y el contacto con potenciales víctimas.

La Fiscalía de Murcia destaca la necesidad de extremar la precaución ante este tipo de propuestas y subraya la importancia de la cooperación de las autoridades, organizaciones sociales y la sociedad en general para prevenir la explotación y proteger a las posibles víctimas.