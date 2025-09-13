¿Abren este domingo las tiendas y supermercados de Murcia?

Este domingo podría ser especial por muchos motivos, sin embargo, el que nos ocupa hoy lo es porque los supermercados, comercios y grandes superficies del municipio tienen plena libertad para abrir sus puertas y determinar sus horarios por ser el domingo previo a la Romería de la Fuensanta de Murcia, que tiene lugar el próximo martes, 16 de septiembre.

Asimismo y para que salgas de duda en caso de que necesites hacer una compra inesperada de última hora, a continuación echaremos un vistazo a los establecimientos más frecuentados de la zona para ver si han decidido abrir en este festivo de libre apertura:

Tiendas y centros comerciales abiertos este domingo en Murcia

A pesar de que lo normal en estas grandes superficies es que solo abra la restauración, este domingo, 14 de septiembre, las tiendas de Nueva Condomina, Thader y La Noria Outlet, en Murcia, estarán abiertas y a disposición del gran público. También lo estará el centro comercial Atalayas.

A modo de información extra, en el resto de la Región también cabe destacar que el centro comercial Espacio Mediterráneo, en Cartagena, abre todos los días del año, excepto el 1 y 6 de enero y el 25 de diciembre. De la misma forma, lo hace el Dos Mares Shopping (menos el 25 de diciembre), en San Javier. En el caso contrario, el Vega Plaza, en Molina de Segura, y el Parque Almenara, de Lorca, permanecerán cerrados durante la jornada que nos ocupa.

Otros establecimientos como El Corte Inglés (11.00 a 21.00 horas) o Ikea (11.00 a 20.00 horas) también se encuentran operativos durante este 14 de septiembre.

Supermercados abiertos

Respecto a los supermercados, no hay mucha variedad de horarios que indicar. Los establecimientos como Mercadona, Carrefour, DÍA y Alcampo. En cuanto a Lidl, solo tres locales de la ciudad abrirán sus puertas este domingo: los de las avenidas Miguel de Cervantes, El Palmar y Juan de Borbón. El resto, cerrados.

Por ello, en el caso de los supermercados conviene acudir al buscador de tiendas personalizado que habilitan en sus páginas webs para buscar si el establecimiento permanece abierto o cerrado.