Estas son las peticiones del TSJ de Murcia al ministro Bolaños

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, trasladó este viernes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las principales necesidades que arrastra la Administración de Justicia en la Comunidad, en un encuentro mantenido en Murcia aprovechando la visita del miembro del Gobierno de España con motivo de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno.

Para empezar, Luna puso de relieve la paralización de proyectos de infraestructuras "imprescindibles" para garantizar un servicio público de calidad. En concreto, se refirió a la rehabilitación integral del Palacio de Justicia de Murcia, paralela al acondicionamiento de la Ciudad de la Justicia de la capital para acoger provisionalmente los órganos de esa sede; el Campus de la Justicia en Cartagena; la nueva sede judicial en Molina de Segura; además de la puesta en marcha del Palacio de Justicia de Lorca.

En la reunión, en la que también participaron el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa, y el secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra, se puso de relieve la existencia de un déficit histórico en materia de plazas judiciales. Así, se le recordó al ministro que la Sala de Gobierno del TSJMU reclamó la creación de 22 nuevas unidades judiciales en 2026, una ampliación que permitiría acercar los recursos de la justicia regional a la media nacional y corregir una situación de desventaja frente a otras comunidades. "Las actuales ratios de jueces por habitante y los tiempos de respuesta procesal evidencian una clara asimetría territorial, que compromete la igualdad de los ciudadanos murcianos en el acceso a la justicia", señalan desde el TSJMU.

Por otra parte, Luna también pidió al titular de Justicia garantizar la viabilidad de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM), única experiencia de este tipo en España, y que requiere financiación estable y reconocimiento del papel de los mediadores. Además, insistió en la necesidad de definir y regular la eventual participación de los letrados de la Administración de Justicia con formación en mediación.

El presidente del TSJMU destacó los avances y retos en la implantación de los tribunales de instancia y los servicios comunes, cuya fase piloto se desarrolló en San Javier y ahora en Lorca, destacando las actuaciones recogidas en la hoja de ruta aprobada por la Sala de Gobierno en enero de 2025, que establecía un acompañamiento estrecho al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial, con medidas concretas de gestión del cambio, formación y adaptación organizativa.

Asimismo, subrayó también la importante aportación del TSJMU como laboratorio de innovación judicial, con proyectos de robotización de procesos y procesamiento de datos que ya han permitido reducir de semanas a un día el tiempo de registro de demandas en procedimientos monitorios. Estos avances que se han desarrollado en estrecha colaboración del equipo de la Secretaría de Gobierno TSJMU con la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.