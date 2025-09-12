Política
Tellado y López Miras abren el curso político del PPRM el próximo jueves
El secretario general del Partido Popular presidirá con el presidente del partido en al Región el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva en el Hotel Nelva
El número 2 del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado, asistirá el próximo jueves al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia (PPRM), acompañando al presidente de la formación, Fernando López Miras.
Se trata del primer gran acto de partido tras las vacaciones, por lo que se considera una apertura del curso político en el que se marcarán las líneas de trabajo de los próximos meses.
A este encuentro con el secretario de Organización del PP nacional, que se celebrará en el Hotel Nelva de Murcia a las 7.45 de la tarde del jueves 18, están invitados todos los afiliados del PPRM.
