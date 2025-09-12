Tecnología disruptiva al servicio de una agricultura eficiente y sostenible

El primer cultivo totalmente operado por máquinas del mundo, sembrado y cuidado sin la colaboración de ningún humano, se cosechó de manera experimental en 2017, un hito rotundo en la aplicación de la agricultura digital. Desde entonces, la evolución de la llamada ‘agricultura inteligente’ ha sido exponencial.

Las tecnologías digitales están cambiando la agricultura y el sistema alimentario. Los campos cada vez se parecen más a fábricas al aire libre donde la IA, la robótica, el big data o las nuevas tendencias como la agricultura regenerativa o la economía circular se imponen.

Los ejemplos abundan en diferentes etapas de la cadena de valor agroalimentaria: la automatización de la maquinaria agrícola permite ajustar los insumos y reduce la demanda de mano de obra; los datos satelitales remotos y los sensores in situ mejoran la precisión y reducen el costo de monitorizar el crecimiento de los cultivos y la calidad de la tierra o el agua; y las tecnologías de trazabilidad y los servicios de logística digital ofrecen el potencial de racionalizar las cadenas de suministro agroalimentario, al tiempo que proporcionan información confiable para los consumidores.

Con el objetivo de exponer los beneficios de las tecnologías disruptivas en el sector agroalimentario, la iniciativa ‘Circuito Planeta Agro, la voz del mundo rural’, impulsada por AgroBank, regresa a Murcia el próximo miércoles, 17 de septiembre, con la celebración de una mesa de expertos organizada por el diario La Opinión de Murcia. En ella, moderada por Samuel Rabadán, director de DayOne Empresas Tecnológicas e inversores CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, participarán Nuria Egea, CEO de Tecnoalgae; Jorge Garcia, CTO y socio de Pack2earth; Mario Quesada, CEO y fundador de Weitec; Miguel Pascual, CEO y cofundador de Hareas; y Andrés Antonio Martínez, director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Región de Murcia.

La jornada, que será presentada por Beatriz Salazar, coordinadora de RSC y Comunicación en Grupo Orenes, tendrá lugar de 9.30h a 11.00h en la Sala Ágora del Edificio CaixaBank de Murcia. Tras el discurso de bienvenida de Carlos Campos, director de AgroBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia de CaixaBank, y la apertura institucional a cargo de Sara Rubira Martínez, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, los participantes abordarán en la mesa de expertos temáticas como la aplicación de tecnologías innovadoras para transformar y mejorar el sector Agro; la búsqueda de cambio en las prácticas existentes y generar nuevas oportunidades de valor en el sector; y la aportación de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y sostenibilidad del sector.

Javier Aznar, director Comercial Región de Murcia de CaixaBank, será el encargado de clausurar la jornada, dando paso a un espacio de networking en el que los asistentes podrán intercambiar ideas.

La ciencia y la tecnología digital están revolucionando el sector agroindustrial, ofreciendo nuevas herramientas, productos y servicios que ayudan a proteger los cultivos, a cuidar los recursos naturales y a garantizar la seguridad alimentaria de una población en crecimiento constante.