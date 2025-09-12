El sector del taxi de la Región de Murcia defiende sus "tarifas públicas, transparentes y estables"

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional de Murcia se reunió ayer para celebrar las audiencias legislativas del Proyecto de Ley por el que se modifica la norma reguladora del transporte público por medio de taxi de la Comunidad.

Allí compareció el secretario de la cooperativa de Radio Taxi Murcia, Francisco López Clavijos, quien pidió «una regulación clara y adecuada que garantice su sostenibilidad en el tiempo y su función social». Asimismo, calificó de «fundamental que la ciudadanía continúe contando con tarifas públicas, transparentes y estables, que ofrezcan seguridad y confianza en cualquier circunstancia». Por este motivo, pidió a la Administración que reflexione «si quiere preservar ese modelo o dejar que los precios dependan de circunstancias tan arbitrarias como la meteorología o los días festivos, como ocurre con otras plataformas».

José Manuel Berzal Andrade. / A. R.

El presidente ejecutivo de la Asociación Unauto VTC, José Manuel Berzal Andrade, reclamó una regulación que «garantice una movilidad eficiente para ciudadanos y turistas», recordando que «las restricciones a las VTC deben ser proporcionales, no discriminatorias y motivadas por razones de interés general».

La presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez Martínez, explicó que «los límites a los incrementos de precio que se ponen a las VTC se pueden ampliar» y destacó que «el plazo que se impone de dos años para dar nuevas licencias es excesivo».

Juana Pérez Martínez. / A. R.

El diputado del PP Antonio Landáburu dijo que este proyecto de ley «garantizará la convivencia» entre taxis y VTC, mientras que el socialista Miguel Ángel Ortega reprochó que «llega siete años tarde», recordando que el precio del taxi es uno de los que están regulados por la administración. Por otra parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas avanzó enmiendas ante lo que considera una «chapuza legislativa» y José Luis Álvarez-Castellanos, de IU, alertó de la «competencia desleal» que supone la falta de regulación de los VTC frente al taxi.