Estos son los proyectos de digitalización puestos en marcha en las aulas
La Consejería quiere frenar con la nueva orden el abuso de las nuevas tecnologías en los centros educativos
La Consejería de Educación ha desarrollado en los últimos cursos numerosos proyectos de digitalización para introducir en las aulas los dispositivos digitales que ahora se quieren restringir.
Entre ellos destacan, por ejemplo, el proyecto ‘Enseñanza XXI’ que se implantó en el curso 2013-2014 para integrar TIC y recursos digitales en la enseñanza; en el curso 2017-2018 se creó el programa ‘Centros Digitales’, cuyo objetivo es avanzar en el uso generalizado de las nuevas tecnologías y se amplía su aplicación a partir del 2.º tramo de Educación Primaria; y en 2021 Educación desarrolló el Plan ‘Prodigi-e’, entendido como una estrategia para mejorar y avanzar en las competencias digitales. En dicho plan se establecen los objetivos estratégicos del programa ‘DigitalProf’ diferenciando la mejora de la competencia digital docente, con planes formativos específicos, y el impulso de planes digitales de centro para promover el uso de los medios digitales en los procesos de enseñanza. También en el curso 2022-2023 se reguló el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula (SENDA), que establece una nueva metodología para la adquisición del alumnado de competencias digitales.
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre