Estos son los proyectos de digitalización puestos en marcha en las aulas

La Consejería de Educación ha desarrollado en los últimos cursos numerosos proyectos de digitalización para introducir en las aulas los dispositivos digitales que ahora se quieren restringir.

Entre ellos destacan, por ejemplo, el proyecto ‘Enseñanza XXI’ que se implantó en el curso 2013-2014 para integrar TIC y recursos digitales en la enseñanza; en el curso 2017-2018 se creó el programa ‘Centros Digitales’, cuyo objetivo es avanzar en el uso generalizado de las nuevas tecnologías y se amplía su aplicación a partir del 2.º tramo de Educación Primaria; y en 2021 Educación desarrolló el Plan ‘Prodigi-e’, entendido como una estrategia para mejorar y avanzar en las competencias digitales. En dicho plan se establecen los objetivos estratégicos del programa ‘DigitalProf’ diferenciando la mejora de la competencia digital docente, con planes formativos específicos, y el impulso de planes digitales de centro para promover el uso de los medios digitales en los procesos de enseñanza. También en el curso 2022-2023 se reguló el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula (SENDA), que establece una nueva metodología para la adquisición del alumnado de competencias digitales.