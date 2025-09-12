La Región de Murcia planta cara a Bruselas y forma un frente común contra la propuesta de la futura PAC

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, presidió este viernes la firma del acuerdo de posicionamiento común sobre la futura Política Agraria Común (PAC), rubricado junto a las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Fecoam. El documento, que será remitido al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias, busca garantizar un marco europeo que tenga en cuenta las particularidades del campo murciano.

López Miras subrayó que el objetivo es claro: “decirle a la Unión Europea que la viabilidad de la agricultura depende de una política agraria común que dé respuesta de verdad a las necesidades de los agricultores”. En su intervención, destacó la importancia de contar con una PAC dotada de recursos suficientes, equilibrada y adaptada a la diversidad territorial, con un papel activo de las regiones en su gobernanza.

El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió de que cualquier recorte en el presupuesto de la PAC (la CE ha propuesto reducirlo en más de un 20%) afectaría directamente a la renta de los agricultores y a la capacidad de inversión de las explotaciones. “Un presupuesto justo es sinónimo de apoyo a los jóvenes agricultores, de modernización del sector agrario y de acciones contra el cambio climático”, afirmó.

Asimismo, defendió la estructura actual de la PAC, con un primer pilar de ayudas directas y un segundo destinado al desarrollo rural, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Cabe recordar que es este segundo pilar el que está en riesgo según la propuesta de la Comisión Europea.

En este sentido, incidió en la necesidad de reducir la carga burocrática que, según dijo, “asfixia” a los profesionales del campo: “El agricultor debe dedicar su tiempo a cultivar y no a trabajar en un despacho”.

López Miras expresó su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea, que a su juicio limita el papel de las regiones en la toma de decisiones, otorgando mayor poder a los Estados miembros. “Comprenderán que esto nos preocupa mucho, mucho más teniendo, por ejemplo, un ministro de Agricultura que aún no me ha dado cita y rechaza recibir a la consejera del ramo”, lamentó.

Apuesta por la preferencia comunitaria frente a las importaciones

El documento firmado también plantea medidas específicas para garantizar el relevo generacional y la plena participación de las mujeres en el sector agrario, además de reclamar la defensa de la preferencia comunitaria y la aplicación de cláusulas espejo para que las importaciones cumplan las mismas exigencias que los productos europeos.

El presidente regional recordó las dificultades derivadas de las condiciones agroclimáticas extremas de la Región de Murcia, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales, y reivindicó ayudas directas que premien a los agricultores que apuestan por prácticas respetuosas con el medio ambiente. También reclamó a Bruselas sensibilidad ante los desafíos hídricos del Levante, criticando los planes del Gobierno central para reducir el trasvase Tajo-Segura.

Intervención del presidente regional, Fernando López Miras, durante la firma del acuerdo sobre la PAC, este viernes en San Esteban / CARM

“Estamos hablando de perder más de 20.000 empleos y 680 millones de euros en actividad económica si se mantienen las restricciones de agua previstas”, advirtió López Miras, que instó a que la futura PAC contemple infraestructuras hidráulicas para la adaptación al cambio climático.

El acuerdo alcanzado, que López Miras calificó como “un ejemplo de unidad”, refleja —dijo— la determinación conjunta de las organizaciones agrarias y del Gobierno regional en defensa de los agricultores y ganaderos. “El futuro del campo está en juego y no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo su papel”, concluyó.

Las organizaciones agrarias, en estado de alerta

José Miguel Marín, presidente de COAG, destacó durante la firma del acuerdo que la agricultura murciana se encuentra "amenazada" por la propuesta de reforma de la Comisión Europea. Según Marín, la reducción del presupuesto en torno al 22% y el desmantelamiento del segundo pilar de la PAC ponen en riesgo la estructura que ha permitido apoyar a los agricultores de toda la región.

El dirigente recordó que Murcia es una potencia agrícola cuyo tejido socioeconómico depende en gran medida del sector primario, y criticó la presión normativa derivada del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y denunció lo que consideró “una absoluta demagogia de la Comisión Europea”, al permitir la entrada de alimentos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares de producción que los europeos. “Y ahora nos presentan una propuesta de reforma de la PAC que dinamita los principios de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria garantizados desde el Tratado de Roma”, afirmó.

Marín insistió en que las medidas previstas afectarían no solo a los agricultores, sino también a la sociedad en general. En este sentido, celebró la unidad mostrada por el Gobierno regional, las organizaciones agrarias y las cooperativas: “Firmamos este documento para alzar la voz desde la Región de Murcia y defender nuestra agricultura en Europa”.

Por su parte, Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia, destacó que la agricultura murciana combina dos modelos complementarios: uno orientado a la exportación y altamente productivo, y otro clave para la ocupación del territorio, la preservación del medio ambiente y la lucha contra la despoblación. “Son dos modelos que tenemos que preservar sí o sí”, afirmó.

Alarcón subrayó que, frente a los retos del sector agrario europeo y regional, se necesita “más Europa”, es decir, un mayor compromiso de la Unión Europea con políticas comunes, presupuesto suficiente y una PAC estructurada en dos pilares. Criticó la reducción presupuestaria planteada en la propuesta de reforma y los compromisos comerciales con Mercosur y Estados Unidos, que, según él, muestran un incumplimiento de los compromisos previos de la Comisión.

Los dirigentes de las principaces asociaciones agrarias y cooperativas de la Región, junto al presidente Fernando López Miras, y la consejera de Agricultura, Sara Rubira. / L.O.

El dirigente celebró la firma del documento de consenso entre las organizaciones agrarias, la Federación de Cooperativas y el Gobierno regional, destacando la importancia de mantener “unidad de acción” con las instituciones nacionales y europeas para defender al sector. Además, valoró la decisión del Ejecutivo murciano de oponerse al marco financiero y a la propuesta de reforma de la PAC, aun cuando provienen de comisarios de la misma familia política que el Gobierno regional. “Ese es el camino que tenemos que recorrer”, concluyó.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, también defendió la necesidad de mantener la estructura de la PAC y garantizar un presupuesto adecuado para asegurar la renta de los agricultores y ganaderos. Gálvez criticó la propuesta de reforma presentada por la Comisión Europea, no sólo por los recortes que incluye, sino también porque no contempla el efecto de la inflación sobre los fondos futuros.

Riesgo de perder la soberanía alimentaria

El dirigente subrayó la importancia de los dos pilares de la PAC: uno destinado a ayudas directas para agricultores con problemas de competitividad y otro orientado al desarrollo rural, modernización de explotaciones, adaptación al mercado y medidas medioambientales, incluyendo el relevo generacional. “Si no somos capaces de consolidar un modelo que ha sido eficaz desde la Segunda Guerra Mundial, pondremos en serio riesgo la alimentación de las generaciones futuras y la soberanía alimentaria”, afirmó.

Gálvez también defendió la preferencia comunitaria frente a productos importados que no cumplen las mismas condiciones de producción que los europeos y reclamó un marco jurídico que incentive la actividad agrícola. Finalmente, hizo un llamamiento a los eurodiputados y grupos políticos para frenar la propuesta de la Comisión y asegurar un futuro sostenible para el sector agrario.

Por último, Pascual Hortelano, representante de Fecoam, advirtió sobre el impacto que podría tener la reforma de la PAC en el futuro de la agricultura regional. "Nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando la nueva agricultura de los próximos años”, y señaló que la propuesta de la Comisión Europea podría desmantelar el sector, ya presionado por factores climáticos y de mercado.

Hortelano subrayó la necesidad de defender los intereses de los agricultores murcianos ante el Ministerio y los parlamentarios europeos: “Si esta reforma se llevara a cabo sería brutal para el futuro de los agricultores”, concluyó.