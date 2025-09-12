La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’

La finalización de la conocida como Autovía del Bancal está todavía más lejos tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del proyecto del nuevo trazado a ejecutar. Y es que, como ya adelantó La Opinión, la Región ha optado por aprovechar la próxima inversión ministerial destinada a este trazado a solventar un problema cuya solución lleva reclamando el municipio de Santomera desde hace años: Una circunvalación que saque del casco urbano el tráfico de vehículos pesados y que sirva para agilizar la conexión del municipio y de sus zonas industriales con la autovía A-7.

Así, el proyecto, que estará en exposición pública durante un mes, contempla la finalización de la vía de alta capacidad que permitirá conectar las actuales AP-7 y A-7. De esta forma, la Comunidad da un impulso a esta infraestructura declarada de interés general por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el año 2007.

Así, el trazado del tercer tramo de la RM-1, que ha sido consensuado por ambas administraciones, tiene una longitud de casi 5 kilómetros, e incluye, además de la carretera multicarril de alta capacidad, un ramal sur de 1,8 kilómetros que permitirá el desvío del tráfico pesado que viene de la N-340.

El proyecto también contempla cuatro glorietas en el eje principal: una primera en la intersección con la RM-303, la segunda en la intersección con la N-340, la tercera para dar acceso al polígono de Santomera y una última para acceder a la A-7, así como un tramo de 200 metros en viaducto para salvar el canal del embalse de Santomera.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, acompañado por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, dio a conocer esta noticia ayer, y afirmó que «en cuanto recibamos la financiación estatal necesaria, de unos 60 millones de euros, procederemos a la licitación».

«Es un proyecto fundamental, junto con otros como el Arco Norte y la finalización del Reguerón, para poner fin, por ejemplo, a ese cuello de botella del nudo de Espinardo. Se trata de un paso que damos junto al Ayuntamiento, después de un buen trabajo conjunto», explicó el presidente.

La Comunidad está impulsando la tramitación administrativa que conlleva la iniciativa, para que cuando reciba la financiación estatal necesaria, puedan empezar cuanto antes a licitar la redacción del proyecto de construcción.

López Miras resaltó el trabajo coordinado del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santomera para el impulso de esta infraestructura con el nuevo trazado, y explicó que se está a la espera de respuesta del Ministerio sobre la actualización del protocolo suscrito para la finalización de la RM-1.

El único tramo en servicio de la RM-1 (San Javier-Zeneta) ha experimentado un incremento de tráfico del 48,64 por ciento entre 2018 y 2024, señalan desde la Comunidad.