Movimientos religiosos en Murcia acusan a PP-Vox de deshumanizar a los menores migrantes

Diversos movimientos eclesiales católicos de ámbito regional, junto con representantes de otras confesiones religiosas, han mostrado su "dolor y gran preocupación" por el pacto alcanzado entre el Gobierno regional, conformado por el Partido Popular y Vox, en relación con los menores no acompañados. En una rueda de prensa en la Glorieta de España, frente al Ayuntamiento de Murcia, han explicado públicamente su posición; las organizaciones denuncian lo que consideran un intento de "deshumanizar" a estos menores.

Joaquín Sánchez, párroco y uno de los portavoces del grupo de movimientos católicos y de otras confesiones, remarca que el pacto PP-Vox convierte a los menores "en objeto de odio por parte de partidos que se declaran católicos o próximos al catolicismo". Subraya además que estas actitudes son "antievangélicas y contrarias a la fe católica y otros credos". El acuerdo entre el Gobierno regional del Partido Popular y Vox "convierte a los menores no acompañados en no personas".

Escrito ante la Fiscalía

Ante el desalojo de Santa Cruz y otros centros de menores, señala que "nos parece que es inhumano y que atenta contra la dignidad, por lo que hemos presentado un escrito a la Fiscalía de Menores y a la Fiscalía General pidiendo que protejan a estos menores contra cualquier atentado contra su humanidad y sus derechos".

El portavoz religioso pide a la clase política "que se mire en el espejo y que vea en qué se han convertido y en qué quiere que nos convirtamos nosotras y nosotros". Recuerda además que los partidos políticos deben estar "al servicio del bien común y de la dignidad humana", generando "concordia, y no una cultura de odio que alimenta la violencia y el racismo". También ha puesto en cuestión cómo personas adultas pueden plantear manifestarse en un centro donde viven menores que "necesitan la acogida, el cariño y el cuidado" de la sociedad. Ha insistido en la necesidad de proteger a la infancia, sin distinguir nacionalidades u orígenes, puesto que "todos somos hijos de Dios", y en el "autoengaño de ver en un menor un criminal".

Una de las cuestiones que más preocupación genera en el colectivo es que estos mensajes permeen en la sociedad y en la gente buena y trabajadora con discursos de miedo y odio donde se esgrimen argumentos "tan inteligentes como que es con sus familias con los que tiene que estar existiendo una ley internacional que protege a estos menores", ha concluido.

Las entidades firmantes son la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), el Comité Óscar Romero, Justicia y Paz, las Comunidades Cristianas de Base, la Juventud Estudiante Católica (JEC) y el Grupo de Diálogo Interreligioso.