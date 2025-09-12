Los institutos inician el curso con el recibimiento a nuevos alumnos

Cerca de 102.000 alumnos de Secundaria y Bachillerato iniciaron ayer sus clases con normalidad en la Región de Murcia, aunque la primera jornada estuvo centrada en la mayoría de los centros en el recibimiento a nuevos estudiantes de primer curso.

Según las cifras de Educación, este curso son 76.592 alumnos los que se han matriculado en Secundaria y 25.398 lo han hecho en Bachillerato.

El nuevo curso escolar ofrece la mayor oferta educativa y el mayor número de docentes prestando servicio en la Región, con 29.000 profesionales en todas las etapas.

La Consejería recuerda que ofreció el pasado mes de julio todas las vacantes de docentes existentes para el nuevo curso. Se ofrecieron un total de 5.500 plazas vacantes de docentes que se cubrieron, de forma voluntaria, prácticamente en su totalidad. Las vacantes que no se cubrieron en julio, junto con las que han surgido la primera y segunda semana de septiembre como consecuencia de bajas médicas, jubilaciones, permisos y reducciones de jornada, se han cubierto en su mayoría en los actos de adjudicación convocados en septiembre, de forma que el curso se ha iniciado en Secundaria y Bachiller con la práctica totalidad de las plazas docentes cubiertas, ya que quedan 141 de ESO y Formación Profesional que se volverán a ofertar la próxima semana.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destaca que «desde el Gobierno regional continuamos trabajando en la reducción del absentismo y el abandono educativo temprano, la mejora del éxito educativo y el incremento del acompañamiento emocional del alumnado» con iniciativas como el ‘Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental’, y programas que ofrecen gran efectividad y tienen mucho éxito entre el alumnado como ‘ConviveTEAM’, ‘Referen-T’, ‘Inclu-YO’ o ‘ICUE’.

Asimismo, se seguirá con el programa ‘SupéraTE’, que consiste en tutorías para reforzar lengua y matemáticas en grupos reducidos.

Aumenta la titulación

El titular de Educación explicó que «estas medidas han permitido que la tasa de titulación en ESO haya aumentado dos puntos, hasta situarse en el 85%, mientras que en Bachillerato se ha incrementado un punto, alcanzando el 87,4%. Los índices de promoción (alumnos que pasan de curso) han mejorado en ESO y Bachillerato, con avances de entre uno y dos puntos en todos los cursos. El progreso medio se sitúa en torno al dos por ciento en ambas etapas».

Asimismo, ha disminuido en casi un punto el absentismo entre el alumnado en la Región, y se continúa trabajando en el ‘III Plan Regional para la prevención e intervención en el absentismo escolar y reducción del abandono educativo temprano’.