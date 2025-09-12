Francisco Lucas abre una "etapa de lealtad y respeto institucional" en la Delegación del Gobierno

"Lealtad y respeto institucional". Así será la nueva etapa que se abrió este viernes en la Delegación del Gobierno con la toma de posesión del nuevo representante del Ejecutivo de España en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Al menos, él mismo se comprometió a que así sea.

"La Región de Murcia merece que sus responsables públicos dejemos la confrontación a un lado y seamos el reflejo de esta realidad. La diversidad no es sinónimo de enfrentamiento. Es el paso previo al acuerdo", señaló Lucas, que afirmó querer "ser útil" a su tierra, lo que implica, "con la debida reciprocidad, iniciar una nueva etapa de lealtad y respeto institucional" con el Gobierno de Fernando López Miras que convierta a ambas administraciones "en aliados en la defensa de los intereses de la Región".

En un salón de actos abarrotado en el edificio de usos múltiples de la Delegación del Gobierno, en la avenida Alfonso X El Sabio de Murcia, y con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Lucas advirtió que no va a tolerar que "el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad".

Aseguró que bajo sus órdenes se impedirán "situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal frente al centro de menores de Santa Cruz"

"Desplegaremos todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz", aseguró sin mencionar al partido que convocó el acto frente a aquellas instalaciones, Vox. "El Gobierno de España garantizará la convivencia y los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas sea cual sea su procedencia, su etnia, su religión, su orientación sexual o identidad de género", agregó.

Durante su discurso, Lucas envió un mensaje de tranquilidad a los regantes, afirmando que, "con este gobierno, al contrario de lo que sucedió con otros, ni falta ni faltará agua" gracias a la inversión en "infraestructuras que garantizan agua a nuestros regantes y agricultores". Por si hubiera alguna duda, dijo que eso, significa "que el trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar" y que se van a "seguir ofreciendo soluciones para garantizar agua para siempre".

El nuevo delegado aseguró que el trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar y subrayó la "necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica"

También habló de la "necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica", sin olvidar que en 2026 la Región de Murcia recibió la mayor financiación de su historia: 5.316 millones de euros. "Un buen punto de inicio es la condonación de 3.318 millones de deuda", agregó.

Además, Lucas destacó las principales medidas del Gobierno de España de las que se han beneficiado los ciudadanos de la Región: "160.000 pensionistas han visto incrementada su jubilación, 400 euros más que en 2018; y se han firmado casi 320.000 contratos indefinidos, un 243% más que en 2019". También mencionó "los más de 150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los 45.000 estudiantes que han recibido una beca o las 70.000 personas beneficiarias del bono social eléctrico".

Críticas del PP

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, alertó, sin embargo, de que "Francisco Lucas llega con la agenda marcada por Pedro Sánchez, no por la Región de Murcia", destacando que "votó en contra de blindar el Trasvase, se ha desentendido en la regeneración de Portmán y ha callado ante la infrafinanciación que pone a la Región a la cola en España".

Asimismo, la portavoz criticó que Bolaños, "en vez rendir cuentas por las mordidas de las obras del AVE, por la trama Koldo y o por el abandono de Sánchez en la Región, bendice al delegado más sanchista que el propio presidente".

Guardiola cree que el ministro "solo ha venido a la Región de Murcia a sacar pecho por una reforma judicial que incluso los propios jueces y fiscales entienden que suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal".