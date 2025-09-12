Bolaños lamenta que "el discurso racista de Vox se ha acogido en el PP con toda normalidad"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló este viernes que le parece "preocupante" que "el Partido Popular está en manos de Vox", un partido con "discurso racista, xenófobo, contrario a los derechos fundamentales, a la Constitución, a las políticas europeas, e, incluso, a Europa".

El titular de Justicia hizo estas declaraciones antes del inicio del acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, tras ser preguntado por el rechazo de esta comunidad a acoger más menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta. "Ese discurso se ha, o bien tolerado, o bien apoyado, o bien admitido por el Partido Popular. Y ese es el problema, que para que haya Presupuestos en la región de Murcia, el Partido Popular ha pasado por el aro del discurso extremista, xenófobo y racista de Vox", explicó, lamentando que el mensaje de los de Abascal "se ha acogido por el Partido Popular con toda normalidad".

Mientras tanto, prosiguió, desde el Gobierno España se van a "defender los derechos fundamentales de todo el mundo" hasta "conseguir que tengamos una acogida a los menores que vienen sin padre digna, que nos dignifique como país y que nos dignifique también como Estado de derecho".

El ministro pide a las comunidades "responsabilidad" y "solidaridad" ante la mayor presión migratoria que sufren en Ceuta, en Melilla y en Canarias

Indicó que estos centros de acogida han de estar ubicados "en todas las comunidades autónomas", por lo que pidió a las comunidades autónomas "responsabilidad" y "solidaridad" ante la mayor presión migratoria que sufren en Ceuta, en Melilla y en Canarias.

El ministro recordó que el Ejecutivo nacional ha aprobado un decreto ley donde con un criterio de distribución de menores no acompañados "absolutamente objetivo", por el cual cada comunidad autónoma ha de tener 32 menores por cada 100.000 habitantes. "Si multiplicas por tres esa cifra, puedes solicitar la consideración de emergencia migratoria para no recibir más menores. Son unos números objetivos aplicables a todas las comunidades autónomas de nuestro país", señaló.

En este sentido, manifestó que "también la Región de Murcia tiene que ser solidaria", tachando, además, de "preocupante" que "se pongan en duda políticas de solidaridad y justas, que son las mismas que se aplican en Europa".

Ortuño: "La Región es solidaria"

El consejero de Presidencia y Portavocía de la Comunidad, Marcos Ortuño, contestó al ministro indicando que "la Región de Murcia es una región solidaria", mientras que "el Gobierno de España está ausente en materia migratoria".

Señaló que es "fundamental" que el Ejecutivo central "implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen, luche contra las mafias ilegales y, por supuesto, escuche a todas las comunidades autónomas". En este sentido, lamentó que Cataluña y País Vasco hayan quedado "excluidas" a la hora de acoger a esos menores por "exigencia de los independentistas y de los socios de Pedro Sánchez".

Ortuño insistió en que la política de acogimiento de menores de la Región "es la que defienden organismos nacionales e internacionales y que apuesta por que los menores estén en un entorno lo más parecido a un hogar". Por el contrario, criticó que "la propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores no es razonable, es ilegal, no es sensata". "Que no cuenten con nosotros", concluyó.