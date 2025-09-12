Bolaños se compromete a nombrar "un número más que suficiente" de jueces para la Región de Murcia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se comprometió este viernes a nombrar "un número más que suficiente" de magistrados en la Región de Murcia para "acabar de una vez por todas con todos los problemas que existen de la falta de jueces y fiscales". Será posible, añadió, "gracias" a la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.

Después de que este verano el Poder Judicial reclamara al Ministerio de Justicia la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región, que consideraba prioritarias, y que el TSJRM solicitara 22, Bolaños señaló que "la petición que hace el Tribunal Superior de Justicia de Murcia es razonable", puesto que lo que reclama es un número de plazas de jueces y fiscales para que la Justicia en la Región sea "un servicio público de cercanía y con unas cargas de trabajo para jueces y magistrados razonables y con un tiempo de resolución de los litigios lo más breve posible".

El ministro aseguró que, con la aprobación de esta ley, se van a crear 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. "Estamos trabajando ya en un real decreto para asignar esas plazas", aseguró.

Gracias a la Ley de Eficiencia "con el dinero que antes invertíamos en crear un juzgado, ahora vamos a poder llevar seis nuevos jueces al tribunal de instancia"

Asimismo, también señaló que, gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia que entró en vigor el 1 de enero, "crear una nueva posición de juez o de magistrado de un tribunal de instancia supone en torno a 80.000 euros". Explicó que, antes, crear un juzgado más en Murcia, en Lorca o en cualquier otra demarcación de la Región costaba en torno a medio millón de euros. "Es decir, con el dinero que antes invertíamos en crear un juzgado, ahora vamos a poder llevar seis nuevos jueces al tribunal de instancia", reiteró.

En este sentido, Bolaños destacó que la Ley de Eficiencia supone una "gran transformación de la Justicia, puesto que con ella van a desaparecer los juzgados unipersonales y va a haber "mucha flexibilidad" en cuanto a la capacidad que tendrán las administraciones a la hora de ir cubriendo las plazas de jueces y de magistrados.

"Ya hay en Murcia ocho tribunales de instancia funcionando sin ninguna incidencia real", señaló, al tiempo que remarcó que "el trámite de presentación y registro de demandas civiles en la Región es de un día" después de haber automatizado todo ese proceso "gracias a la robotización". "En algunas comunidades autónomas, todavía hoy, ese trámite tarda entre 2 y 3 meses. Esta es la ventaja de la digitalización de la justicia y Murcia está siendo pionera", afirmó.

"De toda la inversión pública durante el año pasado en la Región, el Gobierno de España invirtió un 65%; las entidades locales, en torno a un 20%; y el Gobierno regional, un 15% Félix Bolaños — Ministro de la Presidencia y Justicia

Asimismo, adelantó que, desde el próximo año, el Tribunal de Instrucción de Lorca será pionera con un programa piloto de la digitalización de la Justicia para demandas monitorias. "Hemos conseguido reducir en 150 días el número de días de su tramitación", manifestó el ministro.

Bolaños subrayó que "el compromiso del Gobierno español por la Región de Murcia está fuera de duda" y expuso un dato: "De toda la inversión pública durante el año pasado, el Gobierno de España invirtió un 65%. En segundo lugar, las entidades locales, en torno a un 20% y el Gobierno regional, un 15%. Por tanto, dos terceras partes de cada euro que se invierte en esta región lo hace el Gobierno de España".