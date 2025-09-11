La UMU formará en sostenibilidad a directivos del SMS

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha organizado la IV edición del curso Hacia un liderazgo en gestión sanitaria responsable y sostenible, una formación de referencia dirigida a directivos y profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS). La iniciativa cuenta con el copatrocinio de las compañías farmacéuticas Daiichi Sankyo y Novo Nordisk, un acuerdo de colaboración que refuerza el compromiso de las entidades con la sostenibilidad y la formación en liderazgo dentro del ámbito sanitario.

Este curso nace con el objetivo de formar en responsabilidad social y sostenibilidad a quienes dirigen equipos y toman decisiones estratégicas, fortaleciendo su visión y capacidad de innovación. La edición del curso 2025-2026 también fortalecerá las competencias en liderazgo, gestión y ética de los responsables sanitarios, preparándolos para afrontar con éxito los retos actuales y futuros del sistema de salud.

El rector de la UMU, José Luján, deijo, acompañado por la gerente del SMS, Isabel Ayala, que este curso «es un ejemplo de colaboración público-privada que nace para dotar de competencias y conocimientos que no se adquieren durante la formación reglada».