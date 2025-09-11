La UMU formará en sostenibilidad a directivos del SMS
La universidad oferta por cuarto año consecutivo el curso ‘Gestión Sanitaria Responsable y Sostenible'
L.O.
La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha organizado la IV edición del curso Hacia un liderazgo en gestión sanitaria responsable y sostenible, una formación de referencia dirigida a directivos y profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS). La iniciativa cuenta con el copatrocinio de las compañías farmacéuticas Daiichi Sankyo y Novo Nordisk, un acuerdo de colaboración que refuerza el compromiso de las entidades con la sostenibilidad y la formación en liderazgo dentro del ámbito sanitario.
Este curso nace con el objetivo de formar en responsabilidad social y sostenibilidad a quienes dirigen equipos y toman decisiones estratégicas, fortaleciendo su visión y capacidad de innovación. La edición del curso 2025-2026 también fortalecerá las competencias en liderazgo, gestión y ética de los responsables sanitarios, preparándolos para afrontar con éxito los retos actuales y futuros del sistema de salud.
El rector de la UMU, José Luján, deijo, acompañado por la gerente del SMS, Isabel Ayala, que este curso «es un ejemplo de colaboración público-privada que nace para dotar de competencias y conocimientos que no se adquieren durante la formación reglada».
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía