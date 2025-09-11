EDUCACIÓN
La UCAM inicia el curso con récord de alumnos y nueva residencia
Más de 5.000 estudiantes de nuevo ingreso y un 20% de extranjeros se incorporan este año con refuerzo de las instalaciones universitarias
L.O.
La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha comenzado el curso académico 2025-26 con más de 5.000 estudiantes de nuevo ingreso, una cifra que aún podría aumentar, ya que el plazo de matrícula continúa abierto. El total de alumnos superará previsiblemente los 22.000, consolidando un crecimiento que viene marcado por la internacionalización: más del 20% procede de fuera de España, con Italia, Francia, México, Colombia y Ecuador como principales países de origen, además de estudiantes llegados desde lugares tan lejanos como Kenia, Sri Lanka o Haití.
El aumento del alumnado coincide con la apertura de la nueva residencia universitaria micampus Murcia, situada en La Ñora, junto al campus principal de la UCAM. El complejo, adscrito a la universidad, fue inagurado el pasado miércoles en un acto que contó con la presencia del alcalde de Murcia, José Ballesta; la presidenta de la UCAM, María Dolores García; representantes de la Comunidad Autónoma y responsables de la empresa promotora.
La residencia, diseñada por Clavel Arquitectos, ofrece 218 plazas en habitaciones individuales y dobles, además de servicios como comedor, gimnasio, piscina, salas de estudio, cine, capilla y espacios comunes. Su objetivo es atraer a parte del creciente número de estudiantes internacionales y de otras comunidades autónomas que eligen la UCAM.
El nuevo curso trae también novedades académicas. Entre ellas, la incorporación del Bachelor’s Degree in International Relations y el Máster en Desarrollo, Gestión y Política Sostenible del Turismo, disponible en castellano e inglés, en modalidad presencial y online.
En paralelo, la universidad abrirá en las próximas semanas un Hospital Veterinario de Grandes y Pequeños Animales vinculado al Grado en Veterinaria, y continuará con la rehabilitación integral del monasterio de Los Jerónimos.
Con estas cifras y nuevas infraestructuras, la UCAM refuerza su papel como polo de atracción universitaria en la Región de Murcia, en un contexto en el que la ciudad de Murcia busca consolidarse como capital universitaria del sureste español. n
