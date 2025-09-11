"Todos los recursos del Estado para defender la convivencia en Torre Pacheco"

Francisco Lucas presidió este jueves su primera junta local de seguridad en Torre Pacheco, el municipio que este verano fue noticia nacional por la semana de disturbios que sufrió por culpa de radicales llegados de fuera que acudieron a la localidad para perseguir a la población migrante tras la agresión a un anciano.

Allí, Lucas quiso lanzar un mensaje claro: «Vamos a utilizar todos los recursos y todos los instrumentos del Estado para garantizar y defender la convivencia».

Junto al alcalde pachequero, Pedro Ángel Roca, anunció que el plan director para la convivencia y mejora de seguridad —que la Delegación del Gobierno saca anualmente— se presentará este año en un centro educativo de Torre Pacheco. «Este curso pondremos énfasis en la prevención de los delitos de odio y también en la promoción de los valores democráticos. El objetivo es claro: construir convivencia desde la base, utilizando la educación y, sobre todo, la prevención», explicó.

Durante la ronda de preguntas de la prensa, el delegado subrayó que «Torre Pacheco es uno de los territorios más seguros de toda España», añadiendo que, «en la Región de Murcia, la tasa de criminalidad es inferior a la media».

Lucas destacó que "en la Región de Murcia, la tasa de criminalidad es inferior a la media" y que cuenta con 546 agentes más desde el año 2018

Sobre el número de agentes, afirmó que la Comunidad cuenta con 546 agentes más desde el año 2018 (cuando entró Sánchez en el Gobierno). «Y la plantilla de la Guardia Civil en Torre Pacheco cuenta con 82 agentes más y el 100% de los puestos ocupados», añadió.

Tras la rueda de prensa, la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, preguntó a través de un comunicado a Lucas «cuántos agentes de la guardia civil va a enviar a Torre Pacheco para garantizar su seguridad», exigiéndoles, además, «esa comisaría de Policía Nacional durante tanto tiempo demandada por los vecinos de Torre Pacheco».

«Ya está bien de oportunismo y de postureo de cara a la galería», exclamó la portavoz.

Fiestas patronales

La junta de seguridad se reunió con el fin de diseñar el dispositivo especial de seguridad que se implantará en el municipio con motivo de las fiestas patronales, que se celebrarán del 3 al 12 de octubre.

El alcalde señaló que el pasado año se implantó un operativo conjunto entre Policía Local, Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, la Ucesic, bomberos y Protección Civil tanto de Torre Pacheco como de otros municipios. «Este dispositivo permitió garantizar con éxito la seguridad durante las fiestas patronales, y nuestro objetivo es reforzarlo aún más este 2025», afirmó Roca.

A la mencionada Junta asistieron también el director general de Administración Local del Gobierno regional, Francisco Abril; los responsables de Seguridad Ciudadana y Festejos, Rosario Sánchez y Pedro Baró, respectivamente; así como los mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Torre Pacheco y el responsable de Protección Civil.