La Región de Murcia recupera talento investigador

Más de 2.000 kilómetros en bicicleta. Esa es la distancia que ha recorrido el investigador murciano José Antonio Guerrero para llegar desde la Universidad de Cambridge a la Región de Murcia, donde regresa después de más de una década fuera trabajando en instituciones de reconocido prestigio. De esta forma, la Comunidad recupera talento investigador al incorporar a Guerrero al grupo de investigación Hematología y Oncología Clínico Experimental de la Universidad de Murcia (UMU), al tiempo que desarrollará su labor como investigador senior en el grupo de investigación del Centro Regional de Hemodonación, en particular en área de plaquetas.

Este profesional murciano obtuvo el doctorado por la Universidad de Murcia en el 2005, tras lo que realizó una estancia postdoctoral de tres años en Estados Unidos. Al finalizar regresó de nuevo a Murcia hasta que en 2012 se incorporo al Departamento de Hematología-Centro de Transfusión de Cambridge, donde ha estado hasta ahora. Este lunes llegaba a Murcia como contratado de la Universidad de Murcia con el prestigioso contrato Beatriz Galindo que consiguió el pasado año gracia a la excelencia de su currículum, una ayuda otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la atracción del talento investigador.

Guerrero durante su salida desde Cambridge. / L.O.

Sin embargo, la forma de volver a Murcia no es habitual, ya que para ello decidió realizar la ruta desde Cambridge en bicicleta. Esta semana llegó al Centro Regional de Hemodonación con más de 2.000 kilómetros en las piernas y 100 horas de viaje, una aventura en la que ha estado acompañado por Peter Smethurst, investigador principal del Servicio Nacional de Sangre y Trasplante en Reino Unido y prestigioso científico en el campo de la transfusión.

El doctor José Rivera, miembro del equipo del Centro Regional de Hemodonación y del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Morales Meseguer de Murcia, reconoce que el contar de nuevo con el José Antonio Guerrero en Murca "es un ejemplo único de recuperación de talento para la ciencia y la sanidad de la Región de Murcia, con contratos de estabilización de investigadores muy prestigiosos y difíciles de conseguir".