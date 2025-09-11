Premios +Woman: un reconocimiento al esfuerzo y el talento de las mujeres de la Región

La labor profesional e innovadora de mujeres emprendedoras de la Región de Murcia con proyectos destacados en diferentes sectores volverá a ser reconocida como merece en los premios +Woman, organizados por La Opinión, y que el próximo martes 23 de septiembre celebrarán su gala en la Sala Black Box de Odiseo.

Ayer, 10 de septiembre, se reunió el jurado de esta edición en las instalaciones del diario para deliberar y escoger a las ganadoras en cada una de las categorías. La decisión ya está tomada, aunque el misterio se mantendrá hasta el día de la entrega oficial, cuando se darán a conocer en una gala que comenzará a las 19.30 horas y será conducida por Beatriz Salazar, coordinadora de RSC y Comunicación en Grupo Orenes. La cita no solo reconocerá el talento femenino, sino que también servirá como espacio de reflexión: durante el evento se celebrará una mesa de debate sobre emprendimiento femenino.

La pluralidad de voces en el jurado ha sido clave para garantizar un proceso de selección representativo. Entre sus integrantes figuran Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; Inmaculada Fernández, directora de Comunicación y Marketing del Grupo Huertas; Inmaculada Serrano, directora general de Aguas de Murcia; José Meseguer, responsable de Comunicación de CaixaBank en la Región; Noemí Muñoz de Arcos, presidenta de OMEP; Carmen Muñoz, presidenta de la Asociación Colabora Mujer; Anabel Hernández, CEO de Mira Qué Plan; Miriam Alegría, influencer y fotógrafa de bodas; y Victoria Galindo, redactora jefe de La Opinión.

Las categorías

Los Premios +Woman 2025 mantienen su esencia, pero incorporan este año una novedad significativa: la categoría Trayectoria Profesional, que reconocerá a mujeres cuya carrera se ha convertido en un referente en la Región de Murcia. A ella se suman las ya tradicionales de Talento y Emprendimiento, enfocada en proyectos creativos e innovadores liderados por mujeres; Mérito Deportivo, que premia los mejores resultados en el ámbito del deporte; y Arte Digital y Redes Sociales, un espacio para valorar la diversidad y el impacto de las nuevas formas de creación artística.

El evento cuenta con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Aguas de Murcia, CaixaBank, Grupo Orenes y Huertas Motor. Además, colaboran entidades como el Ayuntamiento de Murcia, Asicorreo S. Coop., ElPozo BienStar y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.