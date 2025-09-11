Pedaladas solidarias para lograr donantes de médula

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se enfundarán el próximo 17 de septiembre el maillot para subirse a la bicicleta y animar a los ciudadanos de Murcia y visitantes a pedalear por una buena causa. Ese día, la capital de la Región acogerá una maratón solidaria con la que se quiere fomentar la donación de médula, una iniciativa que se celebrará coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, en la que se unirán deporte, concienciación y salud.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó ayer la iniciativa organizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia, el Centro Regional de Hemodonación y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), con el apoyo de diferentes instituciones, asociaciones y empresas.

La actividad se celebrará en la plaza Cardenal Belluga, donde tendrá lugar una maratón de 10 horas de bicicleta estática, dividido en sesiones de 30 minutos con monitores en la que participarán personal sanitario, asociaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanía en general, todo ello con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y aumentar el registro internacional de donantes.

De forma paralela, el Centro Regional de Hemodonación pondrá en marcha una campaña especial de donación de sangre en el Salón de Plenos, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, destaca que «la sangre, los órganos y la médula ósea no se fabrican, no pueden fabricarse en un laboratorio, en un centro de investigación, solo se obtienen a partir de un sublime acto de generosidad en el que un ser humano cede a otro una parte de su cuerpo de manera altruista, generosa, solidaria y gratuita».

La probabilidad de encontrar una persona cuyas células sean compatibles es de una entre 3.500, y tres de cada cuatro pacientes no contarán con un familiar compatible, por lo que resulta esencial aumentar el número de donantes anónimos.